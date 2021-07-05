حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 5-7-2021

درجات الحرارة

استعرض برنامج "8 الصبح " المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 5-7- 2021، في القاهرة والمحافظات.

وقالت الإعلامية آية جمال الدين، إن هناك ارتفاعا فى درجات الحراة، وأن البداية الرسمية لـ فصل الصيف كانت منذ أسبوعين و لذلك لن يكون هناك انخفاض فى الحرارة خلال هذه الفترة.

وقد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية على وجود انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم الاثنين ليسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري حيث من المتوقع أن تسجل القاهره 36 درجة وإن ظل الإحساس بها أعلى من ذلك نظرا لارتفاع نسبة الرطوبة.

كما يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب البلاد.

أما عن الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس ، تظل هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبحسب خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، تستمر الموجة الحارة لـ 5 أيام قادمة ، على الأقل ، وتستمر خلالها نسبة الرطوبة العالية ، تأثرا بمنخفض الهند الموسمي .

ونصح خبراء هيئة الأرصاد الجوية بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة ، واستخدام الشمسية والكاب مع الإكثار من شرب المياه والسوائل.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة في الطقس اليوم ، كالتالي:



القاهرة الكبرى 37 للعظمى والصغرى 25.

السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى و 28 للصغرى.

شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 25.

جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 27.

وحول نسب الرطوبة المتوقعة في الطقس، كالتالي:

القاهرة الكبرى تسجل العظمى 80 والصغرى 30

السواحل الشمالية تسجل العظمى 90 والصغرى 40

شمال الصعيد تسجل العظمى 40 والصغرى 25

جنوب الصعيد تسجل العظمى 30 والصغرى 15

وقد شف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بـ هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة الحالية، وموعد انتهاء الموجة الحارة التي تضرب البلاد.



وقال محمود شاهين، إن شهر يوليو معروف بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، مضيفا أنه درجة الحرارة الواقعة بين 37 و38، درجة تكون المحسوسة تتجاوز الـ 40 درجة وقد تجاوزت 44درجة مئوية خلال الأيام الماضية.



وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بـ هيئة الأرصاد الجوية، أنه درجة الحرارة تشهد تحسن بداية من اليوم الأحد، ولازالت نسبة الرطوبة مرتفعة جدا، موضحا أن هذا الأمر نتيجة لتعرضنا لمنخفض الهند الموسمي، ودرجة الحرارة اليوم 35 درجة مئوية.



وأكمل الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أنه اليوم الأحد يوجد نشاط للرياح واضح، لافتا إلى أن هذا الطقس مستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي.

