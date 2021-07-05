أخبار الرياضة .. مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على سموحة .. مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، الاثنين، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة المصرية والعالمية.

إسماعيل يوسف: ساسي وافق على التجديد مع الزمالك منذ أشهر

أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أنه كان شاهدًا على موافقة فرجاني ساسي لاعب الفريق المنتهي تعاقده، على تجديد التعاقد منذ أشهر ماضية.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب القادمة في الدوري المصري

حقق فريق الأهلي على سموحة بـ أربعة أهداف دون رد على استاد الإسكندرية، استعدادًا لمباراة سموحة المقرر لها التاسعة مساء اليوم الأحد في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

مدرب كوكاكولا: قمنا بالرد على كريستيانو رونالدو في الملعب وتأهلنا للدوري الممتاز

أكد تامر مصطفى المدير الفنى لفريق كوكاكولا، إنه سعيد بالتأهل للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه.



مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا موسم 2021- 2022

كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف في بيان رسمي، عن مواعيد النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا 2021-2022 وجاءت كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الإثنين 5 - 7 - 2021 مبارتين بالدوري المصري الممتاز ويأتي اهمها موقعة الاسمتهيلي مع الاتحاد السكندري.