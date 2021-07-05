البيت الأبيض يدعو شركات تعرضت لهجوم الفدية الأخير لتقديم شكوى

حث البيت الأبيض الشركات التي تعتقد أن أنظمتها قد تعرضت للاختراق في هجوم الفدية الذي استهدف بائع البرامج Kaseya على إبلاغ مركز شكاوى جرائم الإنترنت على الفور.



ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن آن نويبرغر نائبة مستشار الأمن القومي للإنترنت والتكنولوجيا الناشئة قولها إن حكومة الولايات المتحدة تعمل على تقييم حادثة Kaseya ransomware والمساعدة في الاستجابة مع ذلك الهجوم.. ويعمل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA) للتنسيق لإجراء التوعية للضحايا المتأثرين.



وأصابت برامج ضارة مجموعة واسعة من شركات إدارة تكنولوجيا المعلومات وأدت إلى اختراق مئات الشركات.



وقال خبراء الأمن السيبراني إن عصابة مجرمي الإنترنت استهدفت بائعًا رئيسيًا للبرامج يعرف باسم Kaseya، تستخدم منتجاته على نطاق واسع من قبل شركات إدارة تكنولوجيا المعلومات.



كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال إن الحكومة الأمريكية ليست متأكدة من يقف وراء الهجوم، لكنه وجه الوكالات الفيدرالية للمساعدة في الرد.