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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يورو 2020 .. المنتخب الدنماركي من مهدد بالخروج إلى منافس على اللقب

صدى البلد

السقوط لا يعني الفشل، ولكن الفشل أن يبقى الإنسان حيث سقط، ويرفض المحاولة بحثا عن النجاح، لم يكن سقوط منتخب الدنمارك في أول مباراتين في دور المجموعات من بطولة يورو 2020 نهاية الرحلة، بل  كان شرارة لانفجار منتخب “ الديناميت"، وتقديم مستويات مذهلة، من أجل كريستيان إريكسن الذي أصيب بأزمة قلبية، خلال المباراة الأولى في دور المجموعات أمام فنلندا، ونجا من الموت بأعجوبة.

رغم خسارة منتخب الدنمارك أول مباراتين له في دور المجموعات، أمام فنلندا 1- 0، وأمام بلجيكا 2 - 1، وتوقع الجميع أن الدنمارك خارج يوور 2020 لا محالة، إلا أن اللاعبين وعدوا بالقتال من إريكسن الذي تعرض لأزمة قلبية، واللعب لآخر نفس من أجل الصعود إلى الدور ثمن النهائي.

استطاع  منتخب الدنمارك أن يكتسح روسيا بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة من دور المجموعات، في مباراة لم يتوقع نتيجتها أشد المتفائلين من مشجعي منتخب “ الديناميت”.

خسارة فنلندا من بلجيكا، منحت الدنمارك المركز الثاني في جدول المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن فنلندا صاحب المركز الثالث وروسيا “ المركز الرابع”.

شرارة منتخب الدنمارك انفجرت لتحرق منافسيه، حيث اكتسح منتخب ويلز في الدور ثمن النهائي برباعية نظيفة، ليصبح أول منتخب في تاريخ اليورو، يسجل أربعة أهداف في مباراتين متاليتين

أصبح منتخب الدنمارك أيضا، أول منتخب في تاريخ اليورو يتأهل إلى الدور نصف لنهائي، بعد خسارة أول مباراتين في دور المجموعات.

تأهل منتخب الدنمارك لنصف نهائي يورو 2020، جاء بعد غياب دام 29 عاما، حيث كان آخر تأهل للدنمارك إلى نصف نهائي اليورو عام 1992.

منتخب الدنمارك يحلم حاليا، بتحقيق معجزة 1992، عندما فاز على ألمانيا بهدفين دون رد، في المباراة النهائية، وتوج باللقب لأول مرة في تاريخه.

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