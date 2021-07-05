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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زى النهاردة.. ذكرى رحيل الفنانة رجاء الجداوي

رجاء الجداوى
رجاء الجداوى

عرضت فضائية صدى البلد، ببرنامج صباح البلد، تقريراً اليوم عن ذكرى وفاة الفنانة رجاء الجداوي.

وفى سياق متصل، قالت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، إن والدتها كانت تُكرم كثيراً على مدار تاريخها الفني وكانت تفخر بنفسها و التكريمات التي حصلت عليها، بالإضافة إلى أنها تكرمت بعد وفاتها، معقبة: "استلمت جوائز كثيرة نيابةً عنها".

وأضافت أميرة مختار في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي" ، قائلة: "انا مكنتش بحب الظهور في الكاميرات ومواقع التواصل الاجتماعي وغيره، ولكن بدأت أحب الظهور بعد وفاتها، بسبب فخري واعتزازي بيها وبقيمتها الفنية والإنسانية".

وعقبت ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي قائلة:" على الرغم من أنها كُرمت في حياتها مئات المرات، إلا أني لما بستلم جوائزها بعد وفاتها، بحس بفخر واعتزاز متضاعف، وبقولها احنا عايشين على سيرتك، ومجهودك اللي مكمل حتى بعد وفاتك".

وقدمت أميرة مختار الشكر لكافة وسائل الإعلام والصحافة التي تواصلت معها بشأن إحياء الذكرى الأولى لوفاة والدتها رجاء الجداوي ، قائلة: " لو حاسة بكل ده، أكيد هتكون سعيدة وفرحانة عشان هي تعبت في مشوارها الفني الطويل ده".

وأتمت ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي: "والدتي موجودة معايا بحُب الناس ليها".

رجاء الجداوي أميرة مختار ذكرى وفاة الفنانة رجاء الجداوى صباح البلد صدى البلد

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