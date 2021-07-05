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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

هتك عرض سيدة بكماء .. تعرف على مصير الشيخ حسن متحرش الدقهلية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

فى إحدى قرى الدقهلية، أطلق الشيخ حسن رغبته الوحشية على امرأة بكماء مسكينة تجرى وراء تربية بناتها ، وأختها ، حيث تقيمان في شقه بسيطة بالمنزلة بمحافظة الدقهلية، هذا الشيخ هاجم فتاة بكماء مسكينة من ذوي الاحتياجات الخاصه وهي نائمه فجرا واغتصبها عنوة أكثر من مرة.

 

وهزت هذه الجريمة قرى الدقهلية، حيث تسلل المتهم إلى غرفتها وقام بكتم أنفاسها  و حاول اغتصابها فقاومته وحاولت الصراخ دون فائده ولقوته الجسدية لم تستطع مقاومته فقام باغتصابها عنوة وقهرا.

 وظلت السيدة تصرخ وتستغيث وحاول أخذ ملابسه إلا أنها ظلت تمسك بالملابس حتى سمع صراخها الجيران ؛ ورآه المصلون أثناء خروجهم من الصلاة وهو يجري فامسكوا به وسلموه للشرطة.

 

وتم القبض عليه ،وقال المتهم في اعترافاته إنها ليست المره الأولى التي يذهب اليها وأنه واقعها أكثر من مرة محاولا نفى تهمة الاغتصاب عنه،  فيما أكدت  المجنى عليها انه اغتصبها بالقوة ودون رغبه منها وحرر محضر بالواقعة.

 

عقوبة هتك العرض

 

ولم يغفل القانون المصري عن ذلك ، بل جاء الباب الرابع بقانون العقوبات والخاص بـ هتك العرض وإفساد الأخلاق ، ليضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه القيام بهذه الأفعال المخلة .

 

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ونص القانون فى المادة 267 منه على أن :" يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد ، كل من واقع أنثى بغير رضائها .

 

 

فإذا كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالسجن المؤبد

 

ويعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع.، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك ،

 

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلع ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧ يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقرر للسجن المشدد

وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالسجن المؤبد.

 

 

كما يعاقب كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشر سنة كاملة بغير قوة أو تهديد  بالحبس وإذا كان سنه لم يبلغ سبع سنين كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧ تكون العقوبة بالسجن المشدد

 

 

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من وجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة الأولى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيها ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 269 مكررا (2) .

 

 

 

إمرأة بكماء الشيخ حسن الدقهلية هتك العرض قانون العقوبات

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