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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رأى المواطنين فى قضاء أولادهم فترات طويلة على أجهزة الألعاب.. شاهد

رأى المواطنين فى
رأى المواطنين فى قضاء أولادهم فترات طويلة على أجهزة الألعاب

قدّم برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”  اليوم الاثنين 5-7-2021 ، تقريراً حول رأى المواطنين فى قضاء أولادهم فترات طويلة على أجهزة الألعاب التكنولوجيا.

وقال أحد المواطنين، إن التكنولوجيا سلاح ذو حدين، فيمكن أن يكون خير للوطن والأسرة والمجتمع، ويمكن أن يضر بالأفراد ويفسد أخلاقهم وتضيع أوقاتهم.

وأضاف أخر من جانبه آخر، أن أولاده يستخدموا الالعاب التكنولوجيا أكثر من 8 ساعات يومياً، أكثر من النوم والأكل.

وفى سياق أخر، قال الإعلامى محمد جاد، إن الألعاب الإلكترونية تمتلك نسبة إبهار كبيرة ، لافتا إلى أن الأطفال قد يجدون صعوبة من فكرة الانتقال من التكنولوجيا لقراءة الكتب.

وطالب محمد جاد، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية صدى البلد ، اليوم الجمعة ، الآباء بتوجيه أطفالهم لقراءة قصص الكارتون مثل "سبايدر مان" أو أى شخصية يشاهدها فى الألعاب الإلكترونية كخطوة على تشجيع الأطفال على القراءة .

ولفت محمد جاد ، إلى أن هناك كتابا مهما للأطفال للكاتبة ألمانية تدعى كريستينا يانغ فستى بعنوان "فسحتنا فى القاهرة" والتى اختارت فيه القاهرة كعنصر لإبهار الأطفال والذى صدر منه نسختين بالعربية والإنجليزية ، ومن المنتظر صدوره باللغة الألمانية .

وتابع محمد جاد ، ان " فسحتنا فى القاهرة " للكاتبة ألمانية تدعى كريستين يانجوفستى كتاب تعليمى للأطفال لتعليمهم الحروف والكلمات من خلال وصف معالم القاهرة السياحية الخلابة.

وأكد محمد جاد ، أن التصوير والطباعة الفاخرة وجودة الصور هو ما يميز كتاب " فسحتنا فى القاهرة"، مشيرا إلى أن الأطفال يحتاجون هذا النوع من الكتب. 
 

الألعاب التكنولوجيا التكنولوجيا صدى البلد صباح البلد اخبار توك شو

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