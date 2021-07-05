عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

محلل سياسي فلسطيني: ردود الفعل على وفاة نزار بنات طبيعية ونخشى انحراف البوصلة

الناشط الفلسطيني
الناشط الفلسطيني الراحل نزار بنات

لا يزال الجدل متواصلا داخل الضفة الغربية وتحديدا مدينة رام الله، نتيجة وفاة الناشط الفلسطيني نزار بنات بعد اعتقاله على أيدي قوة من الأجهزة الأمنية في مدينة الخليل.

وشهدت مدينة رام الله مظاهرة للتنديد بوفاة نزار بنات، حيث طالب المشاركون في المظاهرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن «بالرحيل»، في حين لم يسجل أي تدخل لقوات الأمن الفلسطينية.

وجاءت المظاهرة بعد كشف وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، عن مضمون التقرير الطبي الأولي حول وفاة نزار بنات، بعدما اعتقلته قوة أمنية فلسطينية بمدينة الخليل، متحدثا عن وفاة غير طبيعية.

على جانب آخر شهدت المدينة مظاهرة حب وتأييد للرئيس محمود عباس أبو مازن نظمها عدد من عناصر حركة فتح.

وفاة الناشط الفلسطيني نزار بنات 

أطراف خارجية تلعب دور خفي 

وعلق الدكتور ماهر صافي المحلل السياسي الفلسطيني، على أزمة وفاة نزار بنات وقال إن  هناك أطراف خارجية تلعب دورا خفي، وما يحدث هو مؤسف وغريب عن شعبنا الفلسطيني، وعن عاداته وتقاليده، وثقافته ووطنيته، في ظل صمت القيادات في السلطة وحركة فتح عن عملية اغتيال نزار بنات لتكميم الأفواه.

رد علي الاغتيال 

وأضاف صافي في تصريحات لـ “صدى البلد” أن الأمر الذي دعا الجماهير الفلسطينية للنزول إلى الشارع رداً على  ما حدث للناشط نزار بنات والذي تتحمل تبعات ما يحدث السلطة الفلسطينية ورئيسها وأجهزتها الأمنية؛ لتقاعسهم في إظهار نتائج التحقيق التي أدانت الأجهزة الأمنية وشوهت الصورة الذهنية لدى الشعب عن من يحمي الوطن ومقدساته. 

وتابع: أن فلسطين تختلف عن أي دولة في العالم من حيث خصوصية التعامل بين الأمن والمواطنين لأننا شعب محتل، وقلنا وما زلنا نؤكد أن انحراف البوصلة سيخدم الاحتلال ومشاريعه التي لا زالت تكبر وتزيد على الارض الفلسطينية.

إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله

بتوجيه من الرئيس.. شكري يتوجه إلى رام الله للتأكيد على مساندة الفلسطينيين

 

وأردف "بالتأكيد سيكون هناك رد فعل شعبية وجماهيرية تزيد رويداً رويداً، ولا شأن للأجندات الخارجية والداخلية أيضا ً في الشأن الداخلي الفلسطيني فهذه ردات فعل طبيعية".

رد فعل طبيعي 

وأكد صافي، أن ما يحدث حق ورد فعل طبيعي للشعب فلسطيني  وللمواطن الذي تعود على أن يكون حراً، ويقاوم الاحتلال ويقدم التضحيات من أجل قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف.

واختتم: أن التفرد بالقرار السياسي الفلسطيني من النظام السياسي الحاكم حالياً سيؤدي بطبيعة الحال إلى تلك المشاهد التي نراها.

نزار بنات الفلسطينى السلطة الفلسطينية القيادة الفلسطينية حركة فتح

موضوعات متعلقة

فلسطين : إحالة 14 شخصا للمحاكمة في قضية نزار بنات

إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله

بتوجيه من الرئيس.. شكري يتوجه إلى رام الله للتأكيد على مساندة الفلسطينيين

رئيس البعثة المصرية لـ رام الله يلتقي أشتيه ويستعرض جهود القاهرة لتخفيف معاناة الفلسطينيين

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يتفقد المتحف الكبير لمتابعة الأعمال الجارية

شاهد.. حالة الطرق الحيوية بالقاهرة.. وتحذيرات من السرعات داخل المدينة

لنتعايش معه مثل الإنفلونزا.. جونسون يعلن خطط رفع قيود كورونا اليوم

ميدو يكشف تشكيل المنتخب الأولمبي في طوكيو 2020

محلل سياسي فلسطيني: ردود الفعل على وفاة نزار بنات طبيعية ونخشى انحراف البوصلة

تسريبات تكشف سعر ساعة سامسونج Galaxy Watch 4 الذكية القادمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشيخ حسن اغتصبها أثناء صلاة الفجر.. جريمة شرف تهز الدقهلية

الرغيف بـ 5 جنيه.. غلق وتشميع محل سمين في المطرية بـ القاهرة

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-7-2021

الأرصاد تزف بشرى سارة بخصوص الطقس وتعلن موعد انتهاء الموجة الحارة

فيديوجراف.. انتكاسة.. تطورات الحالة الصحية لوائل الإبراشي وإيمان الحصري

هتك عرض سيدة بكماء .. تعرف على مصير الشيخ حسن متحرش الدقهلية

مياه غازية.. كارثة سببتها السفينة الجانحة "إيفر جيفين" بقناة السويس

أنسب طريقة لحل البابل شيت وإرشادات هامة لطلاب الثانوية العامة|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يهدد حياة طفلك.. تعرف على أهم أعراض الغرق الجاف

عمرها 66 مليون سنة.. اكتشاف أسنان قرش منقرض في القدس.. صور

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

شاهد.. ثور ضخم يهاجم المارة في بريطانيا |صور

فيديو

فيديوجراف.. انتكاسة.. تطورات الحالة الصحية لوائل الإبراشي وإيمان الحصري

فيديو جراف.. ناد إفريقي يعلن التعاقد مع ميسي.. تفاصيل

فيديوجراف.. حنان ترك تعود لـ الفن بـ النداهة بعد ظهورها بالبوركيني

حماية وطن| المتحدث العسكري يستعرض قوة الجيش المصري في قادر ٢٠٢١

المزيد

ساحة رأي

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

عرفه علام يكتب: مصر بداية التاريخ وحاضره ومستقبله

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

منال خيرت تكتب: يُحكى أن

أحمد الغنام يكتب : بالوحدة نقود

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ