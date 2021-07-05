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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إقامة ربع نهائي دوري أبطال آسيا بنظام التجمع

أبطال آسيا
أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الإثنين، موافقة اللجنة التنفيذية على لعب مباريات دوري أبطال آسيا، وذلك ابتداءً من دور الثمانية بنظام التجمع، واستمرار خروج المغلوب.

وأوضح الاتحاد الآسيوي في بيانه، الذي أبرزته صحيفة “الرياضية” السعودية، أنه تم اتخاذ القرار مع الأخذ في الاعتبار الظروف المتعلقة بوباء فيروس كورونا، وكذلك قيود السفر المستمرة المفروضة عبر القارة، إضافة إلى ضرورة تقليل وتيرة سفر الأندية المشاركة، مع التأكيد على التزامها المستمر تجاه ضمان سلامة جميع اللاعبين والفرق والمسؤولين وأصحاب المصلحة الرئيسيين.


كما وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد على اقتراح لعب ربع نهائي دوري أبطال آسيا ونصف النهائي في مكان مركزي واحد للمنطقتين الشرقية والغربية، وبناء عليه تم فتح عملية تقديم طلبات التنظيم لنهائي دوري أبطال آسيا 2021.


يذكر أن فريقي النصر والهلال تأهلا إلى ثمن نهائي النسخة الحالية من البطولة القارية كممثلين للسعودية، حيث يواجهان تراكتور والاستقلال الإيرانيين 13 و14 سبتمبر المقبل.
 

فيروس كورونا أخبار دوري أبطال آسيا دوري أبطال آسيا أخبار الرياضة الاتحاد الآسيوي

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