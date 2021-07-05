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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مناورة قادرة 2021 بمشاركة مختلف أسلحة الجيش المصرى.. شاهد

مناورة قادر 2021
مناورة قادر 2021

عرض برنامج صباح البلد،  على فضائية صدى البلد، فيديو للمناورة قادرة 2021 الأكبر بمشاركة مختلف أسلحة الجيش المصرى.

وفى سياق آخر، قال اللواء سمير فرج المفكر الإستراتيجي،  تعليقا على افتتاح الرئيس السيسي لـ قاعدة 3 يوليو البحرية في جرجوب ومناورة قادر 2021، إن مصر عملت على تنويع مصادر السلاح، وحققت ذلك بنجاح.

 

وأضاف  سمير فرج  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  مناورة قادر 2021 أكبر مناورة تم تنفيذها طوال الـ20 عاما الماضية في المنطقة ".

 

وتابع سمير فرج :"  شارك عدد كبير من القوات البحرية والجوية البرية والصاعقة والمظلات والدفاع الجوي في مناورة قادر 2021".

 

واكمل سمير فرج :"  كافة انواع القطع الجوية  العسكرية شاركت في مناورة قادر 2021 "، مضيفا:" مناورة قادر 2021  رسالة لمن يهمه الأمر بعدم الاقتراب من استثمارات ومصالح مصر الاقتصادية".

 

ولفت سمير فرج :"   تم تنفيذ مناورة قادر 2021 بالذخيرة الحية وهذا أرقى مستويات التدريب والإتقان في تنفيذ المهام ، مضيفا:"  تم تنفيذ الضربات النيرانية بإتقان كبير وتم إطلاق طوربيدات وصواريخ من الغواصات  والفرقاطات".

 

قاعدة 3 يوليو البحرية
وفي سياق متصل قال الفريق أحمد خالد حسن سعيد قائد القوات البحرية، إن تأميم قناة السويس ساعد الدولة على منع الهجرة غير الشرعية، إضافةً إلى تأمين قدرات مصر الاقتصادية في منطقة من أهم المناطق الاستراتيجية على مستوى العالم.

 

وأضاف قائد القوات البحرية، خلال كلمته في افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بحضور الرئيس السيسي، اليوم السبت، أن قاعدة 3 يوليو العسكرية تعتبر إضافة استراتيجية لمصر على الاتجاه الاستراتيجي الغربي بالبحر المتوسط، مما يعكس بجلاء ووضوح التزام الدولة بتأمين قناة السويس وتحقيق الأمن البحري والمحافظة على حرية الملاحة البحرية.

 

وأكد  قائد القوات البحرية: "لقد تحقق لنا الكثير من النجاحات فى زمن قياسى، وهذا النجاح الذي تحقق بفضل الله عز وجل ليس النهاية، لكنه عبارة عن نقطة انطلاقة جديدة، نحو استمرار تطوير قدرات القوات البحرية، وتعزيز الصناعات الدفاعية البحرية، بغرض تعزيز أمن مصر البحرى واقتصادها الأخضر".

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن قاعدة ٣ يوليو هي أحدث القواعد العسكرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات  القتالية من الوحدات السطحية و الغواصات و المجهود الجوي.
 

وتمثل قاعدة ٣ يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

أسلحة الجيش المصرى الرئيس السيسي سمير فرج المفكر الإستراتيجي قاعدة 3 يوليو البحرية لمناورة قادرة 2021

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