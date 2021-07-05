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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رئيس جامعة الأزهر يفتتح مؤتمرا دوليا حول مستقبل التعليم العالي في القارة الأفريقية

قيادات الأزهر
قيادات الأزهر

أجرى الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، رئيس مجلس إدارة المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الإفريقية بشمال إفريقيا، يرافقه الدكتور محمد  عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، مساء أمس، زيارة تفقدية للمقر الإقليمي الذي تستضيفه جامعة الأزهر؛ للوقوف على آخر المستجدات والترتيبات الخاصة بالمؤتمر، والتأكد من سير جميع التحضيرات على الوجه الأمثل؛ حيث تم تكليف المقر من قبل الاتحاد  بمسؤلية تقديم الترجمة الفورية لجميع جلسات المؤتمر من اللغتين الإنجليزية والفرنسية إلى اللغة العربية والعكس.
   
ومن جانبها أوضحت الدكتورة أماني عبد الله الشريف، المدير الإقليمي لاتحاد الجامعات بشمال إفريقيا، أن المؤتمر العام لاتحاد الجامعات الإفريقية هو مؤتمر ينعقد كل أربع سنوات، ويعد تجمُّعًا ضخمًا يضم ممثلي جميع الجهات المعنية بالتعليم العالي على المستوى الدولي، بمن فيهم صانعو السياسات والأكاديميون والباحثون وممثلو شركاء التنمية وغيرهم، مشيرة إلى أن المؤتمر هذا العام ينعقد افتراضيًّا تحت عنوان: "مستقبل التعليم العالي في إفريقيا بعد جائحة كورونا"، تحت رعاية كريمة من الرئيس نانا أددو دانكو أكوفو أددو، رئيس جمهورية غانا في الفترة من 5 – 8 يوليو2021، وستنطلق فعاليات المؤتمر اليوم الاثنين في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.
  
وأكدت الدكتورة أماني الشريف أن التحول الجاري في إفريقيا ينبئ بظهور شكل جديد من التعليم العالي، ويعد المؤتمر العام الخامس عشر خطوة رئيسة في هذا الاتجاه لتطوير مجتمع إفريقي مترابط وحيوي للتعليم العالي؛ بوصفه محركًا لأجندة التنمية في إفريقيا.
  
وأضافت الشريف أن الاتحاد يشجع جميع الجهات والأشخاص المعنين بالتعليم العالي من داخل القارة وخارجها للمشاركة في هذا الحدث من خلال رابط التسجيل https://tinyurl.com/AAUGC2021 ، علمًا بأن المشاركة في المؤتمر مجانية، وتوجد ترجمة فورية للغة العربية لكل فعاليات المؤتمر.
  
وأضافت الشريف أن المؤتمر ينعقد بهدف زيادة الوعي بموضوع المؤتمر وهو: "مستقبل التعليم العالي في إفريقيا" وتسليط الضوء على إسهامات الخبراء الأفارقة في التصدي للتحديات التي تعوق التنمية في القارة الإفريقية، مشيرة إلى أن المؤتمر الدولي ال 15 يناقش عدة موضوعات تتضمن، مستقبل التعليم العالي الإفريقي بعد كوفيد-19، وإسهامات مؤسسات التعليم العالي الإفريقية في التصدي للتحديات المرتبطة بوباء كوفيد-19، إضافة لإسهامات مؤسسات التعليم العالي الإفريقية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتمويل مؤسسات التعليم العالي الإفريقية في مواجهة التقلب الاقتصادي، وتعميم التعلم الإلكتروني، وتقليل الفجوة الرقمية، وإسهامات المهاجرين الأفارقة في التعليم العالي الإفريقي.

وسيشارك من مصر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس السابق، والدكتورة نادية بدراوي، رئيس الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي، والدكتور عبد الحي عبيد، رئيس الجامعة العربية المفتوحة بمصر، ويترأس الجلسة الأولى للمؤتمر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر.

التجهيز للمؤتمر الدولي

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الأزهر وكيل الأزهر التعليم العالي إفريقيا القارة الافريقية جائحة كورونا

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