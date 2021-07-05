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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليمن.. قوات الشرعية تطرد الحوثيين من الزاهر وتستهدف تحرير "البيضاء"

صدى البلد

أصبح تحرير مدينة البيضاء عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم نفسه هدفا لـ الجيش اليمني والمقاومة الشعبية بعد تحرير مديرية الزاهر.

ولليوم الثاني على التوالي تواصلت انتصارات الشرعية في البيضاء مع انهيارات في صفوف مليشيا الحوثي الموالية لإيران.

وبحسب وسائل إعلام خليجية فقد حررت قوات الجيش صباح اليوم مركز مديرية الزاهر بعد معارك تطهير عنيفة انطلقت فجرا تمكنت خلالها من إحكام سيطرتها على مواقع ضحوة وتبة ديزل والسبعة والمواقع المجاورة.

‏‏ وقال عامر الحميقاني متحدث مقاومة آل حميقان إن قوات المقاومة والجيش دخلت مركز مديرية الزاهر وسيطرت على إدارة أمن المديرية فيما هربت مجاميع الحوثيين بعد تلقيهم ضربات موجعة.

‏‎وأضاف الحميقاني على حسابه في "تويتر" أنه تم تجاوز مركز مديرية الزاهر وتحرير منطقة الخلوة ومنطقة الروضة بعد مركز الزاهر باتجاه البيضاء، والانطلاق باتجاه العاصمة.

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ووصف الحميقاني لحظات الفرح التي يعيشها أبناء المديرية وهم يعودون إلى بيوتهم قائلا إنها "فرحه لا توصف، تعانق الأهل والأحباب داخل منطقة الروضة بعد مركز مديرية الزاهر آل حميقان بعد غياب وانقطاع سبع سنوات".

تحرير الزاهر 


وأعلنت فجر اليوم ألوية العمالقة مشاركتها في عملية تحرير الزاهر بالبيضاء إلى جوار مقاتلي قبائل آل حميقان .

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة في الساحل الغربي إن أبطال ألوية العمالقة سجلوا ملاحم بطولية في قتال مليشيات الحوثي وتطهير مديرية الزاهر بعد أن كبدوا مليشيات الحوثي خسائر فادحة في العدة والعتاد.

وترابط مجاميع من ألوية العمالقة مع قبائل ومقاومة آل حميقان في جبهات مديرية الزاهر لما يقارب العامين.

وأسقطت قوات الجيش والمقاومة في الزاهر طائرة مسيرة تابعة لميليشيا ‎الحوثي أثناء عملية استطلاع عصر أمس الأحد.

وكانت مليشيات الحوثي سيطرت على مديرية الزاهر في عام 2015 ومنذ ذلك اليوم وأهالي المديرية يقاتلون لتحرير منطقتهم بعد أن شكلوا مقاومة آل حميقان بدعم من التحالف العربي.

مدينة البيضاء الجيش اليمني المقاومة الشعبية مديرية الزاهر مليشيا الحوثي مقاومة آل حميقان

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