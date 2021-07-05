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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جونسون ينهي قيود كورونا في 19 يوليو وسط معارضة المستشارين العلميين

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني

 ذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية ، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على وشك إعلان رفع قيود كورونا في 19 يوليو الجاري وسط معارضة المستشارين العلميين الحكوميين الذين حذروا من أن ذلك سيكون بمثابة بناء مصانع لسلالات كورونا المتحورة.


وأوضحت الصحيفة ،عبر موقعها الإلكتروني ، أنه على الرغم من ارتفاع الحالات إلى أعلى مستوى لها منذ يناير 2021، فإن جونسون مستعد للمضي قدمًا في المرحلة الأخيرة من فتح الإغلاق في غضون أسبوعين.. مشيرة إلى أنه سيعقد ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا في مكتب رئاسة الوزراء البريطانية "داونينج ستريت" لإعلان أنه مع تلقي 86% من البالغين على الأقل للجرعة الأولى للقاح كورونا ستنتقل الحكومة من الاعتماد على القيود القانونية للتحكم في سلوك الناس إلى السماح للأفراد باتخاذ قراراتهم الخاصة.


وأضافت أن الإجراءات أيضا ستشمل السماح للبالغين الذين تم تطعيمهم بالكامل بالسفر إلى بلدان قائمة (أمبير) والتي تضم الدول التي تخضع لإجراء اختبار واحد قبل المغادرة بالإضافة إلى الحجر الصحي في المنزل لمدة 10 أيام عند العودة في إنجلترا كذلك سيتم جعل ارتداء أقنعة الوجه اختيارا باستثناء التواجد في المستشفيات وأماكن الرعاية الصحية الأخرى؛ بالاضافة إلى عدم الطلب من البالغين الملقحين بالكامل، عزل أنفسهم إذا خالطوا شخصًا مصابًا.


ونقلت الصحيفة عن مصادر علمية، قولها "إن تمحور الفيروس يسبب حدوث طفرات أكثر خطورة في المستقبل، وتخضع جميع الفيروسات للتحور، ورغم أن فيروس كورونا ليس معرضاً لإنتاج طفرات بشكل خاص، إلا أنه يتغير ويتطور وغالبية التحورات لا تعني شيئاً بالنسبة للفيروس، ويمكن لبعضها أن يُضعفه ولكن في بعض الأحيان، يطور الفيروس طفرة عشوائية تمنحه ميزة، مثل قابلية انتقال أفضل على سبيل المثال، أو تكاثر أكثر كفاءة أو القدرة على إصابة مجموعة كبيرة ومتنوعة من المضيفين بالعدوى".
 

الجارديان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون جونسون كورونا

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