شريف عارف: الرئيس السيسي تدخل فى الوقت المناسب.. فيديو

قال شريف عارف، الكاتب الصحفى، إن الرئيس السيسي تدخل فى الوقت المناسب فهو قادم من أعماق التاريخ مكتسب كل سمات الشعب المصرى و موروثه الحضارى والثقافى.

وأضاف شريف عارف، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أن بيان 3 يوليو دل على تدخل الرئيس السيسى فى الوقت المناسب.

الاتحادية

وأشار شريف عارف، إلى أن قبل هذا التدخل بساعات قليلة كان مندوب جماعة الإخوان فى الاتحادية كان يؤكد على التمسك بالشرعية، إذا هنا سيتم الدفع بعناصر تنتقم من الشعب المصرى الخارج فى ثورته العارمة.

وتابع شريف عارف، إن إيمان الشعب المصرى نفسه بالقضية هو الذي أدى إلى نجاح هذه الثورة، وإيمان الدولة المصرية بعد 8 سنوات من ثورة 30 يوليو أن تكون القاعدة المهمة للدفاع عن مصر فى الجانب الغربى اسمها 3 يوليو.

وأكد شريف عارف، أن كل ذلك مؤشراً بأن مصر لا تنسى حدث أو شخص، لافتا إلى أنه لم يحدث فى تاريخ مصر أن يكون هناك اسم مجند على كوبرى، وغيرهم من الأسماء المدنيين الشهداء.

وفى سياق أخر، قال الكاتب الصحفى شريف عارف، أن جماعة الأخوان الإرهابية لا تعترف بالوطن، عكس ما روجوا له طوال تاريخهم.

وأوضح شريف خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز"،أن حسن البنا مؤسس جماعة الأخوان الارهابية لم يكن رجل دين، معقبا:" الطبيعي أن تبدأ أي جماعة دينية من المسجد والبنا بدأ الدعوة من المقهى".

وتابع:أن جماعة الأخوان الأرهابية دأبت على خيانة الوطن، معقبا:" كل قادة التنظيم الأرهابى تابعون لسيد قطب والذى بدروه كفر الدولة المصرية".

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اكد أن الولاء والانتماء للوطن ليس شعارات تردد أو عبارات تطلق،وإنما هو عطاء وشعور بالمسئولية تجاه الوطن،وهو حالة من الامتزاج تنشأ بين المواطن والأرض التي ولد عليها ونشأ بها وترعرع في ربوعها، فصارت جزءًا منه وصار جزءًا منها، لا ينفك عنها ولا تنفك عنه.

وأضاف وزير الأوقاف أن الانتماء الحقيقي للوطن يتطلب احترام الدولة وعلمها وقائدها ونشيدها الوطني وجيشها وشرطتها ومؤسساتها الوطنية ، موضحا أن جيل أكتوبر قد أدوا الذي عليهم تجاه وطنهم ، ونحن نحتاج هذه الروح - روح أكتوبر - لنحافظ على وطننا ، ونرقى به إلى المكانة التي يستحقها بين الأمم ، مع غل أيدى الإرهابيين والمتطرفين والخونة والعملاء عن النيل منه أو تعطيل مسيرته في البناء والتنمية.

