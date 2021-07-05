من هي الفلسطينية مليحة أفنان التي يحتفل بها جوجل؟

"مليحة أفنان" ذاك الاسم المصحوب بصورة صاحبتها ذات الملامح الهادئة يتوسط الصفحة الرئيسية لـ محرك البحث "جوجل" منذ صباح اليوم، وذلك احتفالًا من محرك البحث بـ تلك الفنانة التشكيلية الفلسطينية، لتتوجه الأنظار إلى معرفة المزيد عن تلك السيدة الفلسطينية، ليكن السؤال الأول التي يخطر إلى الأذهان، من هي الفلسطينية مليحة أفنان التي يحتفي جوجل بها ولماذا؟

من هي مليحة أفنان ؟

تلك السيدة الفلسطينية التي عبرت عن أهم القضايا المعاصرة المختلفة السياسية والاجتماعية بطريقتها الخاصة وهي "اللوحات المكتوبة"، وتعتبر واحدة من أهم فناني الشرق الأوسط بالقرن الـ 20.

كانت تجمع أفنان في لوحاتها ما بين الرسم والكتابة، واستطاعت من خلالهم أن تقول آرائها في قضايا كـ التهجير والصراعات في الشرق الأوسط وتأثر الثقافة بالبلدان العربية نتاج هذا الصراع.



لماذا يحتفي جوجل بـ مليحة أفنان؟

يأتي احتفال جوجل بـ مليحة أفنان ليس لإحياء ذكرى ميلادها أو تأبين لوفاتها، ولكن يأتي احتفال جوجل بعد أن عرض معهد الفنون المعاصرة في ميلانو لوحة فنية خاصة بـ أفنان، وكان ذلك في معرض جماعي افتراضي عام 2020 وكانت نهاية المعرض في مثل هذا اليوم 5 يوليو.

حياتها

جاءت مليحة أفنان إلى الدنيا في 24 مارس 1936على أرض فلسطين وتحديدًا حيفا، ولكن لأبويين إيرانيين، ومن ثم انتلقت إلى المحطة الثانية وهي بيروت حيث درست هناك بالجامعة الأمريكية وكان مجال دراستها هو علم الاجتماع.



ومن لبنان طارت إلى الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على الماجيستير في الفنون الجميلة من جامعة جورج واشنطن عام 1963, ثم انتقلت إلى انجلترا للعيش هناك.

ولكن خلال عام 1963 لـ 1966 كانت تترحل بين البلدان العربية فكانت تلك السنوات الثلاث قد اتخذت من الكويت موطن لها، ثم غيرت وجهتها إلى بيروت حتى عام 1974 ثم رحلت إلى باريس، ثم استقرت في لندن عام 1997 لتكن لندن هي الأرض التي تضم جسدها في مثواه الأخير في 6 يناير 2016.

مشوار مليحة أفنان الفني



12 معرض خاص و25 معرض جماعي ذلك هو رصيد مشاركاتها دوليًا وعالميًا في المعارض، ذلك إلى جانب معرضين retrospectives في انجلترا وكان هناك يعرضان تطور أعمالها خلال فترة زمنية في عامي 2000 و2006.

أين أعمال مليحة أفنان حاليًا؟

تعرض أعمال مليحة أفنان الفنية حاليًا في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وعدد من المتاحف الأوروبية كما وضعت لوحات لها في متحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.