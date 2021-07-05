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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

57 محضر إزالة.. حملة مرافق مكبرة بمدينة الأقصر.. صور

حملة مرافق مكبرة
حملة مرافق مكبرة بالأقصر

شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر  حملة  تحت إشراف اللواء أشرف منير  نائب مدير أمن الأقصر وبقيادة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق و النقيب محمد فريد والنقيب محمد السيد  وضباط شرطة المرافق  بالتنسيق مع مسؤلى مدينة الأقصر وتمت الأعمال بمناطق سوق الصنايع، شرق السكة ، المحطة ،وشوارع المدينة والتلفزيون والمنشيه ويوسف حسن.
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تحرير 125 محضر ضبط وتهرب جمركى في الأقصر

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يأتى ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية و تحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهى والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.


وأسفرت الحملة عن تحرير ٢٧ محضر إشغال ،١١ محضر بائع متجول،٩ محاضر نظافة عامة،١٧ محضر مضبوطات متنوعة، ١٣ محضر تصالح عدم ارتداء كمامات، ٣ محاضر  لمقاهى تقدم شيشة وضبط ١٤ شيشة، 57 محضر إزالات إدارية بالإضافة الى ضبط ٥ ميكروفون تسبب ازعاج.

جولة لرئيس مدينة إسنا 

ومن جانب آخر تفقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر برفقة الأمير عبد الغنى رئيس مجلس قروى الكيمان عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمجلس قروى الكيمان 
 

وبدأت الجولة بتفقد الأعمال الجارية بتوسعة مدرسة الكيمان الابتدائية المشتركة وإنشاء جناح ابتدائي جديد على مساحة ٢١٠م عبارة عن خمس طوابق ليضم ١٢ فصل دراسي ومكاتب إدارية ومن المقرر افتتاحه مع بداية العام الدراسي الجديد 


كما تم تفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بمجلس قروى الكيمان والجاري العمل به على قدم وساق لتقديم أكثر من ٧ خدمات مختلفة للمواطنين  


وأيضا تفقد أعمال انشاء مركز شباب طفنيس والذي سيضم مبنى إداري مكون من طابقين وملاعب بأبعاد قانونية. 


كما تم تفقد أعمال إنشاء الوحدة الصحية بالغريرة والمقامة على مساحة ٣١٣م٢ بعد ان بلغت نسبة تفيذ   الاعمال ٨٥% وذلك ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل لخدمة اكثر من ١٥ الف نسمة.

 

ياتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة "، وتذليل اي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة .

 

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حملة حملة مرافق بمدينة الأقصر محافظة الاقصر متابعة المقاهي المشروعات الجاري تنفيذها المستشار القرى المستهدفة

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