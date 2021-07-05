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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف سعر ساعة سامسونج Galaxy Watch 4 الذكية القادمة

تسريبات تكشف سعر
تسريبات تكشف سعر ساعة سامسونج Galaxy Watch 4 الذكية القادمة

كشفت تسريبات سعر ساعة Galaxy Watch 4 الذكية والتي ستصدرها شركة سامسونج الكورية الجنوبية، في مؤتمرها الشهر القادم، مع عدد من الهواتف القابلة للطي ، حيث ستتميز الساعة بعدد من المميزات الطبية والرياضية  الكبيرة. 

 

وبحسب موقع slashgear فإن ساعة سامسونج الذكية القادمة Galaxy Watch 4 ستتوفر بسعر 560 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالي 9 آلاف جنيه مصرى، وذلك لحجم 42 مم . 

 

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أما الحجم الآخر للساعة وهو الحجم الأكبر 44 مم فسيتوفر بسعر 600 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالي 9 آلاف و 500 جنيه مصرى.  

 

مواصفات  ساعة سامسونج الذكية Galaxy Watch 4 القادمة

 

ومن المتوقع أن شركة سامسونج لن ترفق شاحن مع الطراز القادم، كما أوضحت أن ساعة سامسونج الذكية Galaxy Watch 4 القادمة ستكون بنفس سعة بطارية Galaxy watch 3، لذلك ربما ستتمكن من استخدام شاحن Galaxy watch 3 الحالي مع الطراز الجديد Galaxy Watch 4.

 

و يمكن للمستخدم توصيل سماعات رأس بلوتوث بالساعة الذكية، وهى الميزة التي يفضلها الأشخاص الرياضيين الذين يرغبون فى ترك هواتفهم فى المنزل أثناء الركض أو داخل صالات الألعاب الرياضية، ومن المتوقع أن تعمل ساعة سامسونج الذكية   Galaxy Watch 4 بنظام التشغيل OS بدل من نظام Tizan .

 

وستدعم ساعة سامسونج الذكية Galaxy Watch 4 نظام الأقمار الصناعية GNSS لتوفير معلومات عن الموقع الجغرافي، وتطور طويل الأمد LTE للتعامل مع سرعات بينات عالية، وكذلك تقنية التواصل قريب المدى NFC، كما ستدعم الواي فاي والبلوتوث، و يمكن تخزين المسارات الصوتية على الذاكرة المدمجة للساعة.

 

وتشير بعض التفاصيل حول الساعة الذكية القادمة، Galaxy Watch 4  حيث أنها ستشارك بعض ميزات الجيل الحالي من ساعات سامسونج الذكية مثل Galaxy watch 3، لكن مع بعض الترقيات الرائعة.

 

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