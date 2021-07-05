عبدالحميد بسيونى: فوزنا على المقاولون العرب مستحق

أبدى عبدالحميد بسيونى المدير الفنى الأول لكرة القدم بنادى طلائع الجيش عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه على حساب المقاولون العرب بهدف دون رد .



وقال بسيونى إن فريقه يستحق الفوز عن جدارة واستحقاق فى ظل المجهود الكبير الذى تم بذله طوال أوقات المباراة موجها شكره إلى اللاعبين والروح القتالية التى أدوا بها المباراة .



وأضاف ، المكسب مهم للغاية فى هذا التوقيت وفرصة جيدة للمنافسة على المراكز الأولى بجدول الترتيب .



وحقق فريق طلائع الجيش على حساب المقاولون العرب بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس بملعب الجبل الأخضر فى الجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز .



جاء هدف طلائع الجيش الوحيد عن طريق نجمه ناصر منسي فى الدقيقة 88 من عمر المباراة ، بعدم أن استغل خطأ فادحا للتونسي وسيم الغنوشى لاعب وسط المقاولون وأحرز الكرة ببراعة على يمين الحارس حسن شاهين .



وبهذا الفوز ، يرفع طلائع الجيش رصيده إلى 37 نقطة محتلا بها المركز السادس ، بينما توقف رصيد المقاولون العرب عند 29 نقطة محتلا بها المركز الـ 14 .



دخل طلائع الجيش بقوة فى المباراة بعدما اعتمد عبدالحميد بسيونى على تشكيل هجومى فى ظل الرغبة إلى تحقيق الفوز والسير بخطى ثابتة نحو المراكز المتقدمة بجدول ترتيب الدوري ولجأ إلى تشكيل مكون من محمد بسام فى حراسة المرمى وأمامه الرباعى الدفاعى أحمد علاء وإسلام جمال وعلى الفيل وحسن مجدى ، وفى الوسط عمرو السيسي ومصطفى جمال ومهند لاشين خلف الثلاثي الهجومى أحمد سمير وناصر منسي وعمرو جمال .



