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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجلس الشمس يكرم الرماة بعد إنجاز بطولة الجمهورية

صدى البلد

قام مجلس إدارة النادي، برئاسة الدكتور أسامة أبو زيد، بتكريم فريق الرماه، بعد حصوله على المركز الأول وتتويجه ببطولة الجمهورية، لرماية الأطباق المروحية، والتي أقيمت بميادين صيد أكتوبر، بمشاركة 147 رامى ورامية.

وألقى أبو زيد كلمة على هامش الإحتفال، مؤكدا فيها على دعمه الكامل لفريق الرماه، من أجل مواصلة الانتصارات وحصد الميداليات، خاصة أن الفريق يستعد للمشاركة في بطولة العالم خلال الفترة المقبلة.

وخلال الحفل قام فريق الشمس بإهداء اللقب إلى روح اللواء فتحي فوزي رئيس الجهاز الفني، الذي وافته المنية خلال الأيام الماضية، تاركًا بصمته على أداء رماة الشمس.

وشهد الحفل حضور كلًا من: المهندس حاتم الناقه نائب رئيس النادي، والمحاسبة دعاء هشام بركات عضو مجلس الإدارة، والمحاسب تامر علي المدير التنفيذي للنادي.

وكان الفريق قد توج بالمركز الأول وكأس البطولة، حيث شارك  من الفريق الشمساوي، الرماه محمد العليمى وعاطف نعيم وطارق كمال، وجاء نادي الصيد في المركز الثاني.

وفي مرحلة الرجال، حصد ممدوح العليمي لاعب الشمس، على المركز الأول، متفوقا على مصطفى أشرف لاعب الصيد.

وتم عمل تصفيه في فئه ال seniors لأبطال الشمس حاتم الناقه، وخالد تركي، وقدما أداءً مميزًا.

وفي مرحلة السيدات، جاءت نيبال العناني لاعبة الشمس، في المركز الثالث.

وتتكون لجنه الرماية من كلًا من: حليم أبو سيف رئيسًا للجنة، عاطف نعيم، أحمد مختار، هيثم الفقي، وفي الجهاز الإداري السيد مدحت.

 

بطولة الجمهورية هشام بركات رماية الأطباق المروحية رماية نادى الصيد بطولة العالم

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