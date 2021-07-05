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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لنتعايش معه مثل الإنفلونزا.. جونسون يعلن خطط رفع قيود كورونا اليوم

بوريس جونسون
بوريس جونسون

يستعد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، الإعلان عن خططه بشأن إنهاء معظم قيود فيروس كورونا، والعمل من المنزل اعتبارًا من 19 يوليو الجاري.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، من المقرر أن يعقد جونسون مؤتمرًا صحفيًا اليوم الاثنين، يتحدث فيه عن خطط إنهاء قيود كورونا، وتعلم كيفية التعايش مع الوباء كما يفعل الجميع مع الإنفلونزا.

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ومن المنتظر أن يتحدث جونسون عن "يوم الحرية"، وهو اليوم الذي سيتم فيه رفع معظم القيود في إنجلترا يوم 19 يوليو الجاري، فلن يعد ارتداء الكمامات إلزاميًا، كما سيتم إسقاط قاعدة "المتر الواحد" للتباعد الاجتماعي، وطلب العمل من المنزل.

ولن تضطر الحانات والمطاعم، جمع بيانات العملاء وستكون قادرة مرة أخرى على تقديم المشروبات داخلها من أجل الاقتصاد.

القرار في يد المواطن

وفي حديث قبل الخطاب المقرر اليوم، طالب جونسون، المواطنين بالحكم بشأن حماية أنفسهم من فيروس كورونا، في إشارة إلى أن الحكومة ستتحول من القيود المفروضة قانونًا إلى منح الناس خيارًا شخصيًا.

وأوضح جونسون: "بفضل التطبيق الناجح لبرنامج التطعيم في بريطانيا، نحن نتقدم بحذر من خلال خريطة الطريق الخاصة بنا.. اليوم سنحدد كيف يمكننا استعادة حريات الناس عندما نصل إلى الخطوة 4".

لكنه حذر من أن الوباء لم ينته وأن الحالات ستستمر في الارتفاع خلال الأسابيع المقبلة، موضحا: "عندما نبدأ في تعلم كيفية التعايش مع هذا الفيروس، يجب علينا جميعًا الاستمرار في إدارة المخاطر من كورونا بعناية".

وقال مسؤولون إنه من المقرر أن يخاطب رئيس الوزراء الأمة، بينما سيتولى وزير الصحة ساجد جاويد مسؤولية إعلان خطط الحكومة أمام البرلمان.

يذكر أنه كان من المقرر أن ترفع القيود في بريطانيا يوم 21 يونيو الماضي، ولكن تم إرجاؤها شهرا حتى 19 يوليو الجاري، بسبب تفشي سلالة "دلتا" سريعة الانتشار بها.

ونجحت بريطانيا في تلقيح نحو 64% من السكان البالغين، وفقا للبرنامج الذي انطلق ديسمبر الماضي.

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لنتعايش معه مثل الإنفلونزا.. جونسون يعلن خطط رفع قيود كورونا اليوم

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