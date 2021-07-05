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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معرض الكتاب

معرض الكتاب: إقبال كبير للمواطنين وسجلنا 72 ألفا فى أول يوم

صدى البلد

قال إسلام بيومي مدير معرض الكتاب، إن النسخة الحالية من معرض الكتاب مختلفة، وذلك كونها تأتى بعد جائحة كورونا، مؤكدًا أن معرض القاهرة من أهم المعارض  فى المنطقة بالكامل، موضحًا أن انطلاق معرض القاهرة سيجعل جميع المعارض تنطلق فى الفترة المقبلة.


وأضاف خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين، وأسماء يوسف، أن المعارض من 2020، و بداية جائحة كورونا، توقفت المعارض، ولكن الفترة المقبلة سيكون هناك انطلاقة للمعارض.

ولفت إلى أن معرض القاهرة به 2118 ناشر و هناك 25 دولة تشارك، منهم دولتين لأول مرة، وأن المعرض فى الأيام الأولى تشهد اقبال كبير من المواطنين، وفى أول يوم تم استقبال 72 ألف مواطن.


وكشف أن هناك إجراءات احترازية بشأن كورونا تتم بمعرض الكتاب، موضحًا أن أطباء وزارة الصحة متواجدين فى المعرض، وسيتم منع دخول أى شخص لا يرتدى الكمامة.


وأضاف مدير معرض الكتاب، أن وزارة الصحة تقوم بقياس درجات الحرارة للمواطنين قبل الدخول، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا، وهناك عيادتين بالمعرض، ستكون متنقلة لعلاج أي شخص يعانى من أى مشكلة صحية، ونحن فى فصل الصيف.
 

 

حجز 323 ألف تذكرة عبر منصة معرض الكتاب

 

قال  الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن عدد تذاكر الدخول التى تم حجزها عبر المنصة الرقمية الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52 منذ انطلاقه قد بلغ 323109 تذاكر.

وأضاف أن إجمالى الجولات الافتراضية للمعرض بتقنية 3D بلغت 77938 جولة قام بها زائري المنصة إلى جانب 44734 مشاهدة لكتب الهيئة ودور النشر المشاركة في المعرض.

وعبر الحاج عن سعادته بهذه التجربة المميزة ونجاحها وتفاعل الجمهور معها مؤكدا أن المنصة هي إحدى خطوات التحول الرقمي للمعرض في دوراته المقبلة .

في القراءة حياة
يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان "في القراءة حياة" وتقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء  والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشرا من 25 دولة عربية وأجنبية ويشهد المعرض هذا العام إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التى يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح أسعار الكتب فيها ما بين 1 إلى 20 جنيها بحد أقصى إلى جانب إطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التى تحتويها إلى جانب إتاحة الشراء إلكترونيا إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش أدبية وفنية وإتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.

 

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