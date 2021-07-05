عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الزراعة": تحصين أكثر من 1.1 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

وزير الزراعة
وزير الزراعة

 أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم تحصين أكثر من 1.1 مليون رأس ماشية ضد مرضي (الحمى القلاعية) و(حمى الوادي المتصدع) خلال يومين.


جاء ذلك في تقرير تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية.


وذكر التقرير أنه تم تحصين 593 ألفا و228 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية، بينها 329 ألفا و262 رأس أبقار، و180 ألفا و352 رأس جاموس، و68 ألفا و819 رأس أغنام، و14 ألفا و795 رأس ماعز حتى 3 يوليو الجاري.


وأضاف أنه تم تحصين 575 ألفا و566 رأس ماشية ضد حمى الوادي المتصدع، بينها 311 ألفا و299 رأس أبقار، و179 ألفا و148 رأس جاموس، و69 ألفا و18 رأس أغنام، و14 ألفا و855 رأس ماعز، 1246 رأس جمال حتى 3 يوليو الجاري أيضا.


تناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية، المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين ماشيتهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.

وزارة الزراعة الزراعة ماشية الحمى القلاعية حمى الوادى المتصدع السيد القصير

ترشيحاتنا

الانتهاء من تثبيت قطع الدرج العظيم..رئيس الوزراء يتفقد المتحف الكبير

شاهد.. حالة الطرق الحيوية بالقاهرة.. وتحذيرات من السرعات داخل المدينة

لنتعايش معه مثل الإنفلونزا.. جونسون يعلن خطط رفع قيود كورونا اليوم

ميدو يكشف تشكيل المنتخب الأولمبي في طوكيو 2020

محلل سياسي فلسطيني: ردود الفعل على وفاة نزار بنات طبيعية ونخشى انحراف البوصلة

تسريبات تكشف سعر ساعة سامسونج Galaxy Watch 4 الذكية القادمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشيخ حسن اغتصبها أثناء صلاة الفجر.. جريمة شرف تهز الدقهلية

الرغيف بـ 5 جنيه.. غلق وتشميع محل سمين في المطرية بـ القاهرة

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-7-2021

الأرصاد تزف بشرى سارة بخصوص الطقس وتعلن موعد انتهاء الموجة الحارة

فيديوجراف.. انتكاسة.. تطورات الحالة الصحية لوائل الإبراشي وإيمان الحصري

هتك عرض سيدة بكماء .. تعرف على مصير الشيخ حسن متحرش الدقهلية

مياه غازية.. كارثة سببتها السفينة الجانحة "إيفر جيفين" بقناة السويس

أنسب طريقة لحل البابل شيت وإرشادات هامة لطلاب الثانوية العامة|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يهدد حياة طفلك.. تعرف على أهم أعراض الغرق الجاف

عمرها 66 مليون سنة.. اكتشاف أسنان قرش منقرض في القدس.. صور

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

شاهد.. ثور ضخم يهاجم المارة في بريطانيا |صور

فيديو

فيديوجراف.. انتكاسة.. تطورات الحالة الصحية لوائل الإبراشي وإيمان الحصري

فيديو جراف.. ناد إفريقي يعلن التعاقد مع ميسي.. تفاصيل

فيديوجراف.. حنان ترك تعود لـ الفن بـ النداهة بعد ظهورها بالبوركيني

حماية وطن| المتحدث العسكري يستعرض قوة الجيش المصري في قادر ٢٠٢١

المزيد

ساحة رأي

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

عرفه علام يكتب: مصر بداية التاريخ وحاضره ومستقبله

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

منال خيرت تكتب: يُحكى أن

أحمد الغنام يكتب : بالوحدة نقود

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ