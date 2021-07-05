"الزراعة": تحصين أكثر من 1.1 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم تحصين أكثر من 1.1 مليون رأس ماشية ضد مرضي (الحمى القلاعية) و(حمى الوادي المتصدع) خلال يومين.



جاء ذلك في تقرير تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية.



وذكر التقرير أنه تم تحصين 593 ألفا و228 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية، بينها 329 ألفا و262 رأس أبقار، و180 ألفا و352 رأس جاموس، و68 ألفا و819 رأس أغنام، و14 ألفا و795 رأس ماعز حتى 3 يوليو الجاري.



وأضاف أنه تم تحصين 575 ألفا و566 رأس ماشية ضد حمى الوادي المتصدع، بينها 311 ألفا و299 رأس أبقار، و179 ألفا و148 رأس جاموس، و69 ألفا و18 رأس أغنام، و14 ألفا و855 رأس ماعز، 1246 رأس جمال حتى 3 يوليو الجاري أيضا.



تناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية، المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين ماشيتهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.