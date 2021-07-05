شاهد.. حالة الطرق الحيوية بالقاهرة.. وتحذيرات من السرعات داخل المدينة

تشهد معظم شوارع وميادين القاهرة سيولة مرورية على كافة الأنحاء ، وسط انتشار أمنى مكثف من قبل رجال المرور .

وأفاد مصدر أمنى بمرور القاهرة إن معظم المحاور الهامة تشهد كثافات طبيعية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين ، ماعدا كوبرى 6 أكتوبر فى الاتجاهين يشهد كثافات بعض الشىء.

وأشار المصدر إلى أن من بين المناطق التي تشهد كثافات متوسطة " وسط البلد ، وصلاح سالم و الاتوستراد وكوبري قصر النيل وميدان التحرير وميدان طلعت حرب و رمسيس وميدان العتبة وشوارع الأزهر والحسين وبورسعيد وعبد العزيز وميدان الخلفاوى وشارع شبرا وشارع القصر العيني" .

وأوضح المصدر بأن باقي المحاور تشهد كثافة طبيعية متحركة، ولا توجد حوادث أو أعطال مؤثرة على حركة السير ، حيث يتم التعامل الفوري معها وسط انتشار مروري مكثف لتسهيل حركة السير وسحب اى كثافات .

وتنصح الإدارة العامة لمرور القاهرة قائدى السيارات الالتزام بالسرعات المقررة داخل المدينة مع اتباع تعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم وترك مسافة كافية بين السيارات .

وأكد المصدر أن هناك تعزيزات من رجال وأوناش المرور على كافة المحاور الرئيسية لسحب الكثافات والتعامل الفورى مع اى أزمة مرورية ، لافتا انه لا توجد اي حوادث او اعطال مؤثرة حتى الآن .

ونبه المصدر من تجاوز السرعات المقررة بالمحاور الحيوية بالقاهرة ، موضحا أن معظم المحاور الحيوية بها رادارات للحد من حوادث الطرق وحفاظا على أرواح المواطنين ، لافتا أنه تم تعزيز تلك الرادارات وتركيب عدد أخر فى محاور جديدة منها :

- جوزيف تيتو سرعة 80

- ابو زيد خضر سرعة سرعة 80

- المشير سرعة 80

- التسعين الشمالى سرعة 80

- الثورة القادم من أسفل الدائرى وحتى حسين كامل سرعة 100

- شينزو ابى80

- نفق الأزهر سرعة 50

- جميع المحاور رادار سرعة 60

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