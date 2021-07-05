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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد.. حالة الطرق الحيوية بالقاهرة.. وتحذيرات من السرعات داخل المدينة

ارشيفية
ارشيفية

تشهد معظم شوارع وميادين القاهرة سيولة مرورية على كافة الأنحاء ، وسط انتشار أمنى مكثف من قبل رجال المرور .

وأفاد مصدر أمنى بمرور القاهرة إن معظم المحاور الهامة تشهد كثافات طبيعية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين ، ماعدا كوبرى 6 أكتوبر فى الاتجاهين يشهد كثافات بعض الشىء.

وأشار المصدر إلى أن من بين المناطق التي تشهد كثافات متوسطة " وسط البلد ، وصلاح سالم و الاتوستراد وكوبري قصر النيل وميدان التحرير وميدان طلعت حرب و رمسيس وميدان العتبة وشوارع الأزهر والحسين وبورسعيد وعبد العزيز وميدان الخلفاوى وشارع شبرا وشارع القصر العيني" .

وأوضح المصدر بأن باقي المحاور تشهد كثافة طبيعية متحركة، ولا توجد حوادث أو أعطال مؤثرة على حركة السير ، حيث يتم التعامل الفوري معها وسط انتشار مروري مكثف لتسهيل حركة السير وسحب اى كثافات .

وتنصح الإدارة العامة لمرور القاهرة قائدى السيارات الالتزام بالسرعات المقررة داخل المدينة مع اتباع تعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم وترك مسافة كافية بين السيارات .

وأكد المصدر أن هناك تعزيزات من رجال وأوناش المرور على كافة المحاور الرئيسية لسحب الكثافات والتعامل الفورى مع اى أزمة مرورية ، لافتا انه لا توجد اي حوادث او اعطال مؤثرة حتى الآن .

ونبه المصدر من تجاوز السرعات المقررة بالمحاور الحيوية بالقاهرة  ، موضحا أن معظم المحاور الحيوية بها رادارات للحد من حوادث الطرق وحفاظا على أرواح المواطنين ، لافتا أنه تم تعزيز تلك الرادارات وتركيب عدد أخر فى محاور جديدة منها :

- جوزيف تيتو سرعة 80

- ابو زيد خضر سرعة سرعة 80

- المشير سرعة 80

- التسعين الشمالى سرعة 80

- الثورة القادم من أسفل الدائرى وحتى حسين كامل سرعة 100

- شينزو ابى80

- نفق الأزهر سرعة 50

- جميع المحاور رادار سرعة 60

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سيولة مرورية مرور القاهرة كثافة طبيعية متحركة تجاوز السرعات

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