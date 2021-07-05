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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المئات من محبي الأميرة ديانا يزورون تمثالها بقصر كنسينجتون

التمثال الجديد للأميرة
التمثال الجديد للأميرة ديانا

توافد المئات على قصر كنسينجتون في غرب لندن لإلقاء نظرة على التمثال الجديد للأميرة ديانا، والدة الأمير وليام والأمير هاري.


لكن أفراد الجمهور أبدوا ردود أفعال متباينة، حيث قال البعض إنها "تبدو جميلة" بينما اعتقد البعض الآخر "أنها لا تشبهها" بالأساس، وفق صحيفة "ميل أونلاين" البريطانية.


تم الكشف عن التمثال الذي يبلغ طوله ثمانية أقدام - والذي يظهرها مع ثلاثة أطفال متنوعين عرقيًا – بواسطة الأميرين وليام وهاري.


وبدأ أفراد من الجمهور في الوقوف في طوابير خارج البوابات لمدة ساعتين قبل أن يُسمح لهم بالدخول في الساعة 10 صباحًا لإلقاء نظرة على التمثال لأول مرة.

قصر كنسينجتون لندن الأميرة ديانا الأمير وليام الامير هاري

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