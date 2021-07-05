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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين .. صحة غزة تسجل حالة وفاة و95 إصابة جديدة بفيروس كورونا

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة اليوم الاثنين، تسجيل حالة وفاة و95 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 552 فحص مخبري خلال24 ساعة الماضية.


وأكدت الصحة في بيانها اليومي وفاة مواطن داخل مشافيها ليرتفع العدد إلى 1070حالة وفاة منذ بداية الجائحة.


وأشارت الصحة إلى تعافي 1400 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا ما يرفع إجمالي المتعافين 111717 حالة .

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وقالت إن إجمالي تراكمي للمصابين 114787 إصابة, فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2000 حالة.


وأوضحت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المشفى 56 حالة فيما يبلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 38 حالة.


وبلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 207200 جرعة وهي تكفي ل 103600 شخص بينما بلغ إجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح 81913 شخص.

 

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