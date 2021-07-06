عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

محلية البرلمان تناقش عددا من طلبات الإحاطة.. غدا

مجلس النواب
مجلس النواب

تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب غدا الأربعاء طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة هالة أبو السعد، بشأن:: تعطل تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي بمسافة 2 كم بمدخل مدينة فوه في اتجاهي فوه - دسوق، وفوه – مطوبس – محافظة كفر الشيخ، وحفر وتكسير الطرق الفرعية والرئيسية بالمدينة، والخلاف بين هيئة الطرق وبين شركة ترانس جاز على إعادة الشيء لأصله، الأمر الذي أدى إلى تعطل تنفيذ أعمال رصف وتمهيد الطرق منذ سنوات.

الثاني: تحويل مدينة فوة – محافظة كفر الشيخ إلى مدينة ذات طابع خاص تتبع مجلس الوزراء بشكل مباشر وذلك لأهمية المدينة التراثية والسياحية.

الثالث: وجود بعض المشكلات بتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة القرى بمركز مطوبس – محافظة كفر الشيخ ضمن مبادرة "حياة كريمة" وخاصة الأعمال الهندسية والفنية والإنشائية التي يتم تنفيذها بمدخل ترعة وطريق السعادة والروضة المتفرع من الترعة الرئيسية بالمركز، وضرورة تنفيذها وفقاً للمعايير والمواصفات الفنية والهندسية المعمول بها في هذا الشأن.

كما يشهد مناقشة طلبي الاحاطة المقدمين من النائب محمد سعد العمودي، بشأن:
الأول: إدراج بعض المشروعات بمبادرة "حياة كريمة" بمركز مطوبس – كفر الشيح بالرغم من إدراجها وتدبير الاعتمادات المالية لها بخطط سابقة ومنها ما هو جار تنفيذه، ومنها ما تم الانتهاء منه بالفعل، فضلاً عن تجاهل اللجان المختصة بإعداد ملف التطوير لإدراج بعض المشروعات الملحة والمقترحة من المواطنين.

الثاني: تأخر إصدار الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والعزب والنجوع بمحافظة كفر الشيخ وخاصة مراكز دسوق وفوه ومطوبس، مما أدى إلى عدم تمكن المواطنين من استخراج التراخيص اللازمة للبناء، وأدى إلى انتشار البناء العشوائي

وتشهد اللجنة مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب يونس عبد الرازق، بشأن:
الأول: تأخر صرف رواتب العاملين على حساب الصناديق الخاصة لمدة ثلاثة أشهر وخاصة عمال المدارس – محافظة كفر الشيخ، العاملين بالتربية والتعليم.

الثاني: التباطوء الشديد في إنهاء إجراءات التصالح على بعض مخالفات البناء بمحافظة كفر الشيخ، حيث إنه لم يتم البت في أي طلب حتى الآن.

الثالث: تدهور أوضاع مدينة بلطيم – محافظة كفر الشيخ – وعدم وجود أي خدمات حكومية بها، فضلاً عن تهالك الطرق، وعدم وجود رؤية لتطوير هذا المصيف.

كما تشهد مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل محمد النجار، بشأن سحب الأراضي التي تم تخصيصها منذ أكثر من خمس سنوات ولم تُستغل حتى تاريخه بمدينة دسوق محافظة كفر الشيخ بهدف إعادة استغلالها في إنشاء مشروعات خدمية ذات نفع عام، وذلك مثل الأرض المخصصة لإنشاء مأخذ مياه من ترعة القضابة منذ أكثر من عشرون عاماً ولم يتم الانتفاع بها حتى تاريخه مع احتياج المنطقة لمجمع مدراس (تعليم أساسي – ثانوي بنات – تجريبية)، وأرض الموقف القديم بحي الكشلة المخصصة لإنشاء مدرسة تعليم أساسي ولم تستغلها هيئة الأبنية التعليمية حتى تاريخه بالرغم من احتياج المنطقة الشديد للمدرسة.

وتشهد اللجنة غدا الأربعاء، مناقشة طلبي الإحاطة المقدمان من النائبين باسم حجازي، السعيد عبد العظيم، بشأن قرار محافظ كفر الشيخ بتحويل حديقة الخالدين العامة إلى حديقة خاصة بالعاملين بديوان عام المحافظة، حيث أدى إلى استياء المواطنين.

لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب طلبات الإحاطة الغاز الطبيعى هيئة الطرق شركة ترانس جاز

ترشيحاتنا

اقتصاد الإمارات|3436 شركة اعادت تثبيت ملكية علاماتها التجارية في الإمارات خلال 6 أشهر

مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات في مصر اليوم الثلاثاء

اقعدوا في البيت.. الرسالة الأخيرة للراحلة رجاء الجداوي قبل وفاتها (فيديو)

البرازيل تتأهل إلى نهائي كوبا أمريكا بعد الفوز على بيرو

لشحن أكثر من جهاز في وقت واحد.. ميزة خارقة في هواتف iPhone 13

اقتصاد الإمارات|1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

بعد تصديق السيسي.. زيادات جديدة في المعاشات و2 مليار جنيه لتطوير التعليم

وأنا مالي يا لمبي.. وفاة الفنانة سحر كامل

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

الرغيف بـ 5 جنيه.. غلق وتشميع محل سمين في المطرية بـ القاهرة

الشيخ حسن اغتصبها أثناء صلاة الفجر.. جريمة شرف تهز الدقهلية

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-7-2021

مؤشرات حاسمة .. هل يكون رمضان صبحي صفقة القرن المدوية في الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل اللحمة الضاني كباب حلة

اكتشاف 9 أنواع من أسماك القرش تمشي على قدمين.. تفاصيل وصور

طريقة عمل اللحمة الضاني بوصفات مختلفة

اختفى خلال ثوان .. شاب يرصد طبقا فضائيا في السماء.. شاهد

فيديو

فيديوجراف.. قوات تيجراي تضع شروطا أمام آبي أحمد لقبول وقف إطلاق النار

فاكسيرا سينوفاك .. رئيس الوزراء يعلن إطلاق اللقاح المصري "فيديوجراف"

الجملي هو أملي.. آخر ظهور لأشهر بائع سمين في المطرية قبل ضبطه | فيديو

فيديوجراف.. أنا مش داعية إسلامية.. تصريحات صادمة من المذيعة داليا نعيم

المزيد

ساحة رأي

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

عرفه علام يكتب: مصر بداية التاريخ وحاضره ومستقبله

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

عروبتى.. هويتى وموالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ