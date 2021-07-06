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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

10 جنيهات للكيلو..حصاد محصول ملكة الفواكه المانجو في الأقصر ..شاهد

محصول المانجو فى
محصول المانجو فى الاقصر

تشهد محافظة الأقصر هذه الأيام انطلاق موسم حصاد ملكة الفاكهة " المانجو" والذى يعتبر من أهم محاصيل الفاكهة بالمحافظة  والتى تتميز بمذاقها اللذيذ وغنائها بالعديد من الفيتامينات.

 

أوضح المهندس أحمد رمضان أحد كبار مزارعي محصول المانجو بمحافظة الاقصر ، ان " المانجو " تعتبر من اهم المحاصيل الزراعية التى تنتجها المحافظة فى فصل الصيف ولها عدة أنواع تميزها منها المانجو العويسي و المانجو الزبدة والمانجو السنارى والفونس والجولاك والزبدية والبلدى والسكرى والتيمور والفجر كلان.
 

 

وأضاف " رمضان " بان الفدان يتراوح انتاجه 5 : 7 أطنان وهو لا يحتاج فى حصاده أيدي عاملة كثيرة فهو لايحتاج اكثر من 5 اشخاص لجمع الثمار حيث يمشي كلا منهم وهو يمسك بعصا طويلة تنتهي بخطاف صغير لينتقي به ثمار المانجو الناضجة ومن خلفه يساعده الأطفال في جمع الثمار الساقطة بمنطقة مخصصة للفرز والتعبئة.

 

وأشار " رمضان " ان حصاد محصول المانجو فى الاقصر يسبق باقي المحافظات بشهر كامل لذلك الأقصر تفتح أسواقها لبيع منتجها قبل وجه بحري مما يساعد على ارتفاع أسعار البيع بها وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة بالمحافظة والذى يساعدها فى نضج المحصول اسرع من باقي المحافظات  .

 

وأردف " رمضان " إنه يجب فى زراعة المانجو أن تتوافر اشعة الشمس بصورة غير مباشرة وعند قرب نمو الثمار تحتاج لقدر من الضوء فالمانجو يحتاج الى طقس رطب جاف مع توفر مصدر للمياه.

أسعار المانجو فى الأسواق

 

وتراوح سعر المانجو فى الأسواق فالمانجو العويسي يتراوح سعرها  12 الى 15  جنيها، والمانجو الهندي 12 جنيها، التيمور من 12 جنيها، الزبدية  10  جنيها، المانجو البلدي من 8 إلى 12 جنيها، والفونس من 10 جنيها، وصديقة 12 جنيها.

 

وكان قد أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، فى شهر ابريل الماضي   نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول المانجو مراعاتها

 

توصيات معهد بحوث البساتين 

 

حيث تمثلت التوصيات في التخلص من السرطانات اسفل منطقة التطعيم و المحافظة على انتظام الرى اسفل الاشجار و التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.


وجمع كل النواشف و التكتلات و الحشائش خارج المزرعة لانها مصدر لوجود خنافس القلف و تقليم الافرع الجافة و المصابة بخنافس القلف و التخلص منها بالحرق و زيادة عدد الخراطيم بمعدل 2 خرطوم لكل شجرة ورفع الفروع من علي الأرض بربطها و تقليم اشجار المانجو المحلي و الاجنبي و يتم الرش بالمبيد الفطري بعد التقليم.


يتم الرش الورقى فى حالة ظهور أعراض  نقص العناصر على الاشجار و يكرر ويتم كما  ياتى 150 جم حديد مخلبى+ 150جم ذنك مخلبى +150جم منجنيز مخلبى +75جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +200جم يوريا (لرفع كفائة الامتصاص) ويتم التسميد في الثلث الاخير من الري ويتم الري يوم بعد يوم لمدة ساعة كما ياتي30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد  و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.

 

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ملكة الفواكة المانجو الأقصر المحاصيل الزراعية الإرشاد الزراعى محاصيل ارتفاع دراجات الحرارة محصول المانجو محافظة الاقصر

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