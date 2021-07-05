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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رسميا.. إدراج المركزي لتحليل متبقيات المبيدات ضمن قائمة المعامل القومية المرجعية من خارج الاتحاد

معمل تحليل متبقيات
معمل تحليل متبقيات المبيدات

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إدراج المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، بشكل رسمي ضمن قائمة  المعامل المعترف بها كمعمل قومي مرجعي للايكولاي E. Coliمن خارج الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أنه يعد بذلك المعمل الوحيد الممثل للمنطقه العربيه و الافريقيه، الأمر  الذي يعد نواة حقيقية للقيام بدور مؤثر لنقل و تبادل الخبرات مع المعامل في المنطقة العربية والأفريقية.

ووفقا لتقرير رسمي تلقاه وزير الزراعة من الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، فانه قد قامت لجنة مشكلة من عدد من الخبراء و خصوصا المعمل المرجعي الأوروبي بروما بزيارة عدد من المزارع في مصر لتقييم الحالة و ايضا قاموا بزيارة عدد من المعامل من أجل اختيار احدها للقيام بدور العمليه التحليليه لهذه المجموعة من بكتريا الايكولاي، حيث قام قسم الميكروبيولوجي بالمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات و العناصر الثقيلة في الأغذية بهذا الدور و الذي تطلب اكتساب عدد من المهارات و الخبرات و التي تمت علي مدار اكثر من عشره سنوات تم خلالها تدريب عدد من المحللين و الباحثين بالمعمل سواء في المعمل المرجعي بروما او من خلال استضافة خبراء من نفس المعمل المرجعي بمصر.


وأشار التقرير الى أن المعمل  قد شارك علي مدار أكثر من 10 سنوات  في اختبارات الكفاءة و المشاركات البينية و التي شارك فيها جميع المعامل الوطنية الأوروبية في هذا الشأن كما شارك فيها عدد محدود من المعامل من خارج الاتحاد الأوروبي و منها المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات.

وأوضحت عبداللاه في تقريرها إلى أن المعمل قد شارك مؤخرا أيضا في ثلاث دورات متتالية تم عقدها من قبل المعمل المرجعي بتقنية الاون لاين و كانت إحدى هذه الدورات حول كيفية تجهيز و تحضير اختبارات الكفاءة.

وأكدت أنه خلال تطوير و تحديث الموقع الالكتروني للمعمل المرجعي للايكولاي بروما تم إدراج بيانات المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات و قسم الميكروبيولوجي كمعمل مرجعي في هذا التخصص و هو يعد اعتراف من المعمل المرجعي بدور المعمل و قدرتها علي توفير الخدمات التحليلية و التدريب و مساعدة جميع الهيئات في تقصي الحالات الوبائية.

المركزى المعمل المركزي السيد القصير وزير الزراعة تحليل متبقيات المبيدات اضرار المبيدات على الحمل

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