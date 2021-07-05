تعرف على أسباب فشل عمليات الحقن المجهري .. فيديو

قال الدكتور ياسين الفقي، استشاري أمراض الذكورة، إن المشاكل النفسية قد تتسبب في حدوث اضطرابات في هرمونات الذكورة، موضحا أن أدوية الضغط والتدخين والمكيفات من أهم أسباب المشاكل.



وأضاف استشاري أمراض الذكورة، خلال لقائه لـ برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن مرض السكر من أكثر الأمراض التي تتسبب في حدوث خلل هرموني لدى الرجال، منوها إلى أن مريض السكر يجب أن ينتبه ويتابع المرض باستمرار حتى لا يتسبب في حدوث أي مشاكل.



هرمونات الأنوثة

وأوضح استشاري أمراض الذكورة، أن ارتفاع هرمونات الأنوثة لدى الرجال يتسبب في حدوث خلل هرموني لدى الرجال.



وأشار استشاري أمراض الذكورة، إلى أن تأثير المشاكل النفسية على هرمونات الذكورة قليل للغاية لا يتخطى الـ 5%، محذرا من الإكثار من التدخين ، مستشهدا بحالة أحد المرضى الذين تحسنت حالتهم بمجرد توقفه عن التدخين .



وتابع استشاري أمراض الذكورة، أن عمر الزوجين يحدد نجاح أو فشل عملية الحقن المجهري ، ويفضل أن يكون الحقن المجهري للزوجين قبل 35 عاما .



وأكمل استشاري أمراض الذكورة، أن عملية الحقن المجهري تفشل في بعض الحالات التي تحدث بسبب الزوجين ، ومنها ارتفاع فرص المعلومات الوراثية بالحيوانات المنوية وهي التي تؤدي للفشل .

وفى سياق أخر، قال الدكتور ياسين الفقي ، استشاري جراحة الذكورة وعقم الرجال ، إن عمليات الحقن المجهري تتم عن طريق شحن بويضات من الزوجة ، وأخذ عينة من الحيوانات المنوية من الزوج ، و يتم حقن البويضات وينتج عن ذلك الجنين.

وأضاف الدكتور ياسين الفقي ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أنه في حالة أن حياة الزوجين تسير بشكل طبيعي ، دون خلل ، فلا داعي لإجراء عمليات جراحية ، سوى بعد سنة .

وتابع الدكتور ياسين الفقي ، أن عمر الزوجين يحدد نجاح أو فشل عملية الحقن المهجري ، ويفضل أن يكون الحقن المهجري للزوجين قبل 35 عاما .

وأكمل الدكتور ياسين الفقي ، أن عملية الحقن المهجري تفشل في بعض الحالات التي تحدث بسبب الزوجين ، ومنها ارتفاع فرص المعلومات الوراثية بالحيوانات المنوية وهي التي تؤدي للفشل .

الحمل بالحقن المجهري .. تكلفته ومخاطره ونسبة نجاحه



الحمل بـ الحقن المجهري وسيلة يلجأ إليها الكثير من الأزواج ويختلف الحقن المجهرى عن الحمل الطبيعى فى أنه يتم الجمع بين البويضات والحيوانات المنوية خارج الجسم في المختبر إليك تكلفة الحقن المجهرى ونسبة نجاح الحمل المجهرى من أول مرة وكم تستغرق عملية الحقن المجهرى.

الفرق بين الحمل الطبيعي والحمل بالحقن المجهرى



يختلف الحقن المجهرى عن الحمل الطبيعي حيث يتم وضع الحيوانات المنوية في الرحم ويحدث الحمل بطريقة أخرى بشكل طبيعي و يتضمن التلقيح الاصطناعي الجمع بين البويضات والحيوانات المنوية خارج الجسم في المختبر وبمجرد تكوين الجنين أو الأجنة ، يتم وضعها في الرحم.



تكلفة الحقن المجهرى فى مصر



تعد تكلفة الحقن المجهرى فى مصر مرتفعة للغاية فيعد الحقن المجهرى إجراء معقد ومكلف فقط حوالي 5 ٪ من الأزواج الذين يعانون من العقم يضطرون إلى اللجوء إلى الحقن المجهرى

ومع ذلك ، منذ إدخالها في الولايات المتحدة في عام 1981 ، أدت تقنيات التلقيح الاصطناعي وغيرها من التقنيات المماثلة إلى ولادة أكثر من 200000 طفل.



نسبة نجاح الحقن المجهرى من أول مرة



لا يعتبر التلقيح الاصطناعي أبدًا الخطوة الأولى في علاج العقم بدلاً من ذلك ، فهو مخصص للحالات التي لم تنجح فيها الطرق الأخرى مثل أدوية الخصوبة والجراحة والتلقيح الاصطناعي.

ويعد عمر المرأة هو عامل رئيسي في نجاح التلقيح الاصطناعي لأي زوجين فعلى سبيل المثال ، لدى المرأة التي تقل أعمارها عن 35 عامًا وتخضع لعملية أطفال الأنابيب فرصة بنسبة 39.6٪ لإنجاب طفل ، بينما لدى المرأة التي تزيد عن 40 عامًا فرصة بنسبة 11.5٪. ومع ذلك ، وجد مركز السيطرة على الأمراض مؤخرًا أن معدل النجاح يتزايد في كل فئة عمرية حيث يتم تحسين التقنيات ويصبح الأطباء أكثر خبرة.

عندما يتعلق الأمر بالعقم ، قد يكون التلقيح الاصطناعي خيارًا إذا تم تشخيص أنت أو شريكك بـ:

بطانة الرحم

انخفاض عدد الحيوانات المنوية

مشاكل الرحم أو قناتي فالوب

مشاكل التبويض

مشاكل الأجسام المضادة التي تضر بالحيوانات المنوية أو البويضات

عدم قدرة الحيوانات المنوية على اختراق مخاط عنق الرحم أو البقاء فيه

جودة التبويض

مرض وراثي للأم أو الأب

مشكلة خصوبة غير مبررة

كم تستغرق عملية الحقن المجهرى

تتضمن الخطوة الأولى في التلقيح الاصطناعي حقن هرمونات بحيث تنتج بويضات متعددة كل شهر بدلاً من واحدة فقط ، ثم سيتم اختبارك لتحديد ما إذا كنت جاهزًة لإستخراج البويضات و سيتم إعطائك حقن دواء يساعد على نضج البويضات لتبدأ عملية التبويض .

يجب سحب البويضات مباشرة قبل خروجها من الجريبات الموجودة في المبايض فإذا تم إخراج البويضات مبكرًا أو متأخرًا ، فلن تنمو بشكل طبيعي.

قد يقوم طبيبك بإجراء فحوصات الدم أو الموجات فوق الصوتية للتأكد من أن البويضات في المرحلة الصحيحة من التطور قبل استعادتها. تستغرق العملية عادةً أقل من 30 دقيقة ، ولكنها قد تستغرق ما يصل إلى ساعة.

أثناء عودة الزوجان إلى المنزل ، يتم الاحتفاظ بالبويضات المخصبة في العيادة تحت المراقبة لضمان النمو الأمثل. .

بمجرد أن تصبح الأجنة جاهزة ، سيتم العودة إلى مركز التلقيح الاصطناعي حتى يتمكن الأطباء من نقل واحد أو أكثر إلى رحم الأم.

هل أطفال الحقن المجهرى أصحاء

وحول تساؤلات البعض هل أطفال الحقن المجهرى أصحاء فسيقوم الطبيب بإدراج أنبوب مرن يسمى القسطرة من خلال المهبل وعنق الرحم و سيتم إيداع الأجنة.

لزيادة فرص الحمل ، يوصي معظم خبراء التلقيح الاصطناعي بنقل ما يصل إلى ثلاثة أجنة في المرة الواحدة ومع ذلك ، هذا يعني أنه يمكن أن يكون لديك حمل متعدد ، مما قد يزيد من المخاطر الصحية لك وللأطفال.

بعد هذا الإجراء ، ستبقى الأم عادةً في السرير لعدة ساعات ويتم إخراجها من المستشفى بعد أربع إلى ست ساعات.

من المحتمل أن يقوم طبيبك بإجراء اختبار الحمل للأم بعد حوالي أسبوعين من نقل الجنين.

في الحالات التي يكون فيها عدد الحيوانات المنوية عند الرجل منخفضًا للغاية أو يكون هناك ضعف في الحركة (حركة الحيوانات المنوية) ، قد يجمع الأطباء بين التلقيح الاصطناعي وإجراء يسمى حقن الحيوانات المنوية و في هذا الإجراء ، يتم أخذ الحيوانات المنوية من السائل المنوي - أو في بعض الحالات من الخصيتين مباشرة - وإدخالها مباشرة في البويضة بمجرد إنتاج جنين قابل للحياة ، يتم نقله إلى الرحم باستخدام إجراء التلقيح الاصطناعي المعتاد.

نصائح قبل الحقن المجهرى بشهر

تعتمد معدلات نجاح أطفال الأنابيب على عدد من العوامل ، بما في ذلك سبب العقم ، والمكان الذي تُجرى فيه العملية ، وعمر الأم لذا يجب أن تنتبه الأم بالتغذية الصحيحة ولياقتها البدنية ومناعتها قبل القيام بالتلقيح.