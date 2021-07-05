أرض التلاوة.. القارئ محمد زكي يوثق تاريخ تلاوة القرآن في كتاب

أعلن القاريء محمد زكي استعداده لإطلاق كتاب جديد يوثق فيه تاريخ تلاوة القرآن الكريم في مصر والعالم العربي.

وأكد زكي في تصريحات صحفية له أن الكتاب سيسمى ب "أرض التلاوة" وسيشمل سير أهم وأشهر نجوم تلاوة القرآن الكريم في مصر والعالم العربي.

وأشار إلى أن الكتاب سيسرد رحلة أهل التلاوة ونشأتهم وكيف تربعوا على عرش تلاوة القرآن الكريم.

وأوضح القاريء محمد زكي أن الكتاب سيشهد أيضا حكاوي عن أشهر قراء القرآن الكريم من الجيل الحالي وكيف تأثروا بالأجيال الماضية كما سيشتمل على نصائح من كبار القراء السابقين للقراء الجدد والتي استطاع الكاتب تجميعها من لقاءات القراء التلفزيونية والإذاعية والصحفية.

سيشتمل الكتاب أيضا قصة القاريء محمد زكي وكيف أشاد به كبار قراء القرآن الكريم وبصوته النادر ورحلته في عالم حفظ وقراءة وتلاوة القرآن من حيث التدريب في البداية على يد الدكتور أحمد مصطفى كامل وحتى حصوله على كبرى الجوائز في مسابقات التلاوة المصرية والدولية.

ويروي الكاتب أيضا قصته في رفض الغناء رغم وجود عروض كثيرة له وسر إصراره على الاستمرار في قراءة القرآن.