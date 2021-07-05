استشاري جراحة ذكورة: التدخين من أسباب فشل العلاقة الزوجية

قال الدكتور ياسين الفقى، استشارى جراحة الذكورة وعقم الرجال بمركز مصر للذكورة، إن فشل العلاقة الزوجية من جانب الزوج تنتج عن عدم قدرة الأخير من القيام بها بشكل يسمح برضا زوجته، وإذا تكرر هذا الأمر فإن هناك مشكلة ولابد من حلها.

وأضاف الفقى، خلال حواره مع الإعلامية هند النعسانى ببرنامج "صباح البلد"، على فضائية صدى البلد، أنه فى حالة فشل الزوج فى العلاقة الزوجية بشكل عابر ولمرة واحدة فإنه يكون نتيجة الإجهاد أو خلافات مع زوجته.



وأشار إلى أن أسباب فشل العلاقة الزوجية بين الأزواج تتطلب جلوس الزوج والزوجة معا، ومحاولة فهم المشاكل بينهما، وسؤال الزوج عن تناوله أى علاجات للضغط أو التدخين، وإذا ما كان يعاني من مرض مزمن، لافتا إلى أن مرض السكر يسبب مشاكل للزوج فى إتمام علاقته الزوجية، وكذلك إصابته بمرض السمنة.



وكشف دراسة سويدية جديدة، أن التدخين يدمر الخصوبة عند الرجال ويسرع إصابتهم بأمراض خطيرة.

وبينت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة أوبسالا أن المدخنين الذكور أكثر عرضة لفقد كروموسوم الذكورة (واي) بثلاث مرات من غير المدخنين، ما يقود إلى إصابة الرجال بأنواع كثيرة من السرطان، وهو ما ينجم عنه وفيات بمعدلات غير متكافئة، مقارنة بالنساء .

وتوصل الباحثون في هذه الدراسة التي نشرت نتائجها في دورية "ساينس" العلمية، إلى أن الكروموسوم (واي)، الذي يلعب دوراً مهماً في تحديد الجنس وإنتاج الحيوانات المنوية، يختفي من خلايا الدم عند المدخنين، بشكل أكبر ممن لم يدخنون مطلقاً أو أقلعوا عن التدخين .

ولأن الكروموسوم (واي) يوجد لدى الرجال فقط، فإن نتيجة الدراسة تطرح إجابة محتملة للسبب، في أن التدخين من العوامل المؤدية إلى خطر ارتفاع إصابة الرجال بالسرطان، مقارنة بالنساء .

وفى سياق أخر، قال الدكتور ياسين الفقي ، استشاري جراحة الذكورة وعقم الرجال ، إن عمليات الحقن المجهري تتم عن طريق شحن بويضات من الزوجة ، وأخذ عينة من الحيوانات المنوية من الزوج ، و يتم حقن البويضات وينتج عن ذلك الجنين.

وأضاف الدكتور ياسين الفقي ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أنه في حالة أن حياة الزوجين تسير بشكل طبيعي ، دون خلل ، فلا داعي لإجراء عمليات جراحية ، سوى بعد سنة .

وتابع الدكتور ياسين الفقي ، أن عمر الزوجين يحدد نجاح أو فشل عملية الحقن المهجري ، ويفضل أن يكون الحقن المهجري للزوجين قبل 35 عاما .

وأكمل الدكتور ياسين الفقي ، أن عملية الحقن المهجري تفشل في بعض الحالات التي تحدث بسبب الزوجين ، ومنها ارتفاع فرص المعلومات الوراثية بالحيوانات المنوية وهي التي تؤدي للفشل .

الحمل بالحقن المجهري .. تكلفته ومخاطره ونسبة نجاحه



الحمل بـ الحقن المجهري وسيلة يلجأ إليها الكثير من الأزواج ويختلف الحقن المجهرى عن الحمل الطبيعى فى أنه يتم الجمع بين البويضات والحيوانات المنوية خارج الجسم في المختبر إليك تكلفة الحقن المجهرى ونسبة نجاح الحمل المجهرى من أول مرة وكم تستغرق عملية الحقن المجهرى.