سبب تأخر ظهور محصول المانجو في الأسواق.. نقيب الزراعيين يوضح

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ومدير مكتب أكساد بالقاهرة ، إن ظهور المانجو فى الأسواق فى كل عام يبدأ من أول شهر يوليو ، لذا فإن عدم ظهور المانجو حتى الآن لا يعد تأخيرًا ، معلقًا :" الناس بتربط ظهور الفاكهة مع ظهور الصيف هذا كل ما فى الأمر " .



وأضاف "خليفة" خلال حوار لـ "صدى البلد" ، أن محصول المانجو يستمر فى الأسواق حتى شهر 8 و9 وهناك أنواع تستمر حتي شهر نوفمبر مثل الكيت، موضحًا أن مزارعى المانجو يشتكون هذا العام من قلة المحصول بسبب التغيرات المناخية فى بعض الأصناف .

كما قال حسين عبد الرحمن أبو صدام ، نقيب عام الفلاحين، إن موسم محصول المانجو تبدأ زراعته بشهر فبراير من كل عام، مؤكدا أن المحصول ينضج بشكل كامل في شهر يوليو .

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وأوضح خلال تصريحات لـ "صدى البلد" أن العفن الهبابي هو مرض ينتج عن هو نمو بعض الفطريات الرمية علي المادة العسلية اللزجة التي تتركها بعض الحشرات علي أوراق المانجو مثل حشرة المن والبق الدقيقي والحشرة القشرية.

ولفت إلي ان هذه الفطريات تمنع وصول الضوء للأوراق مما يقلل عملية البناء الضوئي ويمكن تواجد هذه الفطريات علي الثمار لكن هذا الفطر ليس خطيرا ويمكن السيطرة عليه بسهولة.



ولفت ابوصدام إلي ان نسبة إصابة أشجار المانجو هذا العام بالعفن الهبابي ليست نسبة عالية ولن تؤثر علي إجمالي الإنتاجية ولن تتسبب في ارتفاع الأسعار بدرجه كبيره كما يروج البعض



وتابع نقيب عام الفلاحين ، أن أسعار المانجو في متناول الجميع ، مؤكدا أنها تتراوح ما بين 15 جنيها إلى 30 جنيها.

وأشار أبو صدام إلى أنه يتم زراعة 300 ألف فدان من المانجو ، منها في الإسماعيلية 117 ألف فدان.