تفاصيل رواية "وأرادت أن تدمرني" .. فيديو

قال الفنان والروائي ، هيثم مازن ، إن روايته " وأرادت أن تدمرني " ، هي الرواية الثالثة له بمعرض الكتاب ، وقصة الرواية تدور حول بنت رقيقة لا تحب الكره أو الأذى للغير ، ولكنها تتعرض لصدمة حياتية تغير حياتها.

وأضاف الفنان هيثم مازن ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح الورد " ، والمذاع على فضائية " تن" ، أن القصة جاءت من إيمانه بوجود عالم موازي ، ونوع من الروحانية لا يعيشها الكثير من البشر .

وتابع أن صفات الغدر والكذب أصبحت منتشرة بشكل كبير في الحياة ، ومن أكثر الشخصيات التي أثرت به، وجعلته يكتب عن الأنثى هما أخته ووالدته.

معرض الكتاب: إقبال كبير للمواطنين وسجلنا 72 ألفا فى أول يوم

قال إسلام بيومي مدير معرض الكتاب: إن النسخة الحالية من معرض الكتاب مختلفة، وذلك كونها تأتى بعد جائحة كورونا، مؤكدًا أن معرض القاهرة من أهم المعارض فى المنطقة بالكامل، موضحًا أن انطلاق معرض القاهرة سيجعل جميع المعارض تنطلق فى الفترة المقبلة.



وأضاف خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين، وأسماء يوسف، أن المعارض من 2020، و بداية جائحة كورونا، توقفت المعارض، ولكن الفترة المقبلة سيكون هناك انطلاقة للمعارض.

ولفت إلى أن معرض القاهرة به 2118 ناشر و هناك 25 دولة تشارك، منهم دولتين لأول مرة، وأن المعرض فى الأيام الأولى تشهد اقبال كبير من المواطنين، وفى أول يوم تم استقبال 72 ألف مواطن.



وكشف أن هناك إجراءات احترازية بشأن كورونا تتم بمعرض الكتاب، موضحًا أن أطباء وزارة الصحة متواجدين فى المعرض، وسيتم منع دخول أى شخص لا يرتدى الكمامة.



وأضاف مدير معرض الكتاب، أن وزارة الصحة تقوم بقياس درجات الحرارة للمواطنين قبل الدخول، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا، وهناك عيادتين بالمعرض، ستكون متنقلة لعلاج أي شخص يعانى من أى مشكلة صحية، ونحن فى فصل الصيف.



