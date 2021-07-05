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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غرق شابين بمياه نهر النيل في القناطر الخيرية

غرق شاب
غرق شاب

شهدت مدينة القناطر الخيرية فى القليوبية  واقعتين غرق لشابين فى العقد الثانى من العمر مجهولى الهوية وتم العثور على جثتيهما أمام كوبرى محمد على القديم وتم انتشالهما بواسطة قوات الإنقاذ النهرى وشرطة المسطحات ونقلهما إلى مستشفى القناطر الخيرية العام.

 وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من الإدارة العامة لشرطة المسطحات يفيد تلقى بلاغا من مجموعة من الصيادين بالعثور على جثتين لشابين غرقا فى نهر النيل بجوار كوبرى محمد على  القديم  بجوار موقف السيارات.


انتقلت قوات الإنقاذ النهرى وتم إنتشال الجثتين وهما لشابين فى العقد الثانى من العمر الاول يرتدى ملابسة كاملة والثانى يرتدى ملابس داخلية ولا توجد بهما أى إصابات ظاهرية ولا توجد بحوزتهما اى متعلقات شخصية تدل على هويتهما.

 وتم نقل الجثتين الى مستشفى القناطر العام تحت تصرف النيابة العامة فتولت التحقيق.


من ناحية أخرى أمرت نيابة القناطر الخيرية فى القليوبية بالتصريح بدفن جثة فتاة القت نفسها من الطابق السادس على الأرض ولقيت مصرعها في الحال إثر إصابتها بمرض نفسي وذلك بعد توقيع الكشف الطبى عليها ، كما امرت النيابة بطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة. 


وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد وفاة فتاة عمرها 14 عاما حيث قامت بإلقاء نفسها من الطابق السادس بمنطقة أرض المحلج بالقناطر.


انتقلت على الفور قوات الأمن وسيارة الإسعاف وتبين ان الفناة تدعى  " ز ا " 14 عاما وانها مريضة نفسيا وغافلت أسرتها وقامت بإلقاء نفسها من الطابق السادس على الأرض وتوفيت فى الحال وتم نقلها للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.


كما أمرت نيابة طوخ فى القليوبية بحبس 18 متهما للاتجار فى المواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيق ، كما امرت النيابة بالتحفظ على الأسلحة والمواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهمين.


وتلقى اللواء فخر العربى مدير أمن  القليوبية إخطارا من المقدم محمود اسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ يفيد قيام حملة امنية اسفرت عن ضبط 18 تاجر مخدرات و6 قطع سلاح نارى وكمية من الذخيرة وضبط 9 بلطجية بحوزتهم اسلحة بيضاء ، كما اسفرت الحملة التى شارك فيها مباحث تنفيذ الاحكام عن تنفيذ  7146  حكما قضائيا متنوعا.

القليوبية مديرية امن القليوبية مدينة القناطر الخيرية مركز شرطة طوخ النيابة العامة قوات الانقاذ

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