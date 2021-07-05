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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

عسير بالسعودية .. هنا تجتمع فصول السنة الأربعة في وقت واحد

صدى البلد

غيوم وسحب كثيفة وسماء ملبدة بالغيوم اختفى ورائها ضوء الشمس الساطع لتتحول الأجواء لطقس أوروبي يعكس جماله الطبيعة الآخاذة من أشجار ومرتفعات مكسوة بالخضرة ليبدو مشهداً خاطفا للروح وسط أجواء الصيف شديدة الحرارة في مزيج فريد من نوعه .. أنها  منطقة عسير بجنوب المملكة العربية السعودية إلى حيث جنة الله في الأرض. 

 

عسير.. شتاء في عز الصيف

تتميز منطقة عسير  بالطبيعة الخلابة والأجواء المميزة التي جعلتها وجهة سياحية رائدة يقصدها الزوار من جميع دول العالم، ولعل مايميز اجوائها عن بقية مناطق المملكة تشهد أنها أجواء شتوية في عز الصيف الحار وتكتسى جبالها الشاهقة بالخضرة لتشكل لوحة فنية بديعة يفوح منها روائح الزهور الجبلية الذكية، كما تطل مرتفعاتها بإطلالتها الجميلة على وديان تهامة، وبوجود عدد من المتنزهات والجلسات التي تجتذب السياح للاستمتاع بالجلوس فيها .

ما يميز عسير 

ويشتهر في هذه الجبال عدد من المواقع والمتنزهات السياحية، مثل ممشى الضباب في أبها ومطل السودة وغيرهما، إضافة إلى وجود التلفريك في مرتفعات السودة وجبل الحبلة، والذي يقوم بنقل السياح في رحلة ممتعة من أعلى قمة في الجبل إلى سفوح الوادي.

 

فصول السنة الأربعة في عسير 

وتشتهر منطقة عسير بأنها تجمع بين فصول السنة الـأربعة ففي ساعات الصباح الأولي تتخللها أشعة الشمس الحارة مع هواء ربيعي عليل وفي منتصف النهار تشهد أمطار غزيرة وكأنما حل الشتاء منتزعا حرارة الصيف الحارقة بينما يتخللهما أجواء خريفية في نفس الوقت. 

عسير المملكة العربية السعودية الصيف اخبار الخليج الزهور الجبلية

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