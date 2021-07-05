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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

رئيس جهاز مدينة بدر يعلن افتتاح مقر إدارة الطب البيطري لتقديم الخدمات المختلفة

رئيس جهاز مدينة بدر
رئيس جهاز مدينة بدر يعلن افتتاح مقر إدارة الطب البيطري

أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر،  افتتاح مقر إدارة الطب البيطري بالمدينة لتقديم الخدمات المختلفة،  وذلك بحضور  الدكتور صبرى عكاشة، مدير مديرية الطب البيطرى بالقاهرة، وعبد الرحمن الزعيم، رئيس مجلس أمناء مدينة بدر، ولفيف من المسئولين بالجهاز ومديرية الطب البيطري ومجلس الأمناء.


وخلال الافتتاح، ألقى الدكتور صبري عكاشة، كلمةً أعرب فيها عن سعادته وشكره لجهاز مدينة بدر، ومجلس الأمناء، لما قدموه من تسهيلات فى تجهيز و إنشاء الإدارة البيطرية ودعم الأطباء البيطريين وتشجيعهم لأداء واجبهم الوطنى فى المدينة من حيث الرقابة على اللحوم ومشتقاتها ورفع الوعى الصحى لدى المواطنين، بالإضافة إلى رعاية وعلاج الحيوانات.

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كما أوضح أهمية دور الطبيب البيطرى فى المجتمع ودوره الهام فى الحفاظ على صحة المواطنين عن طريق مجالاته المختلفة، والتى ستقدم من خلال الإدارة البيطرية التي تم افتتاحها، ويأتي ضمن هذا الدور، أعمال التفتيش والرقابة الصحية على منافذ بيع اللحوم والدواجن ومحال الجزارة، والأسواق، وتقديم الرعايه الطبية للحيوانات الأليفة وترخيص وتطعيم هذه الحيوانات، والإرشاد والتوعية، حيث يقوم الأطباء بعمل ندوات تثقيفية لنشر الوعى الصحى للمواطنين فيما يتعلق بسلامة الغذاء والوقاية من الأمراض المعدية والمشتركة.

كما تحدث أيضآ عن الاستعدادات الخاصة قبل حلول عيد الأضحى المبارك من تكثيف للحملات لفحص الحيوانات المذبوحة وضبط المخالفات ومعاقبة المخالفين، مؤكداً تشديد الرقابة  الكاملة على المدينة بأكملها ومنع الذبح خارج المجازر الحكومية، للعمل على وصول غذاء آمن للمستهلك.


من جانبه، قدم المهندس عمار مندور، خالص الشكر والتقدير للحضور الكرام، مؤكداً استعداده  لمزيد من التسهيلات حتى يتمكن الطبيب البيطرى من القيام بدوره الفعال والهام داخل مدينة بدر، وعن إمكانية توفير مكان مخصص لذبح الحيوانات تحت إشراف بيطري.
 

مدينة بدر الطب البيطري الإدارة البيطرية الرقابة على اللحوم الوعى الصحى

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