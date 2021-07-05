المحرصاوي يستعرض إنجازات جامعة الأزهر .. ويؤكد : لا احب الظهور الإعلامي

أكد الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، أنه تولى مهام رئاسة جامعة الأزهر ليعمل ويترك فيها بصمة بالأفعال لا الأقوال. منوها انه لا يحب الظهور الإعلامي ويحب العمل على ارض الواقع.

وقال رئيس جامعة الأزهر، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن إنجازات جامعة الازهر، فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، إن جامعة الأزهر بذلت جهودا كبيرة لمواكبة جهود الدولة لإعادة الإعمار وتصحيح المسار.

وأشار الي ان اليوم تفتتح جامعة الأزهر وحدات جديدة للطاقة الشمسية لتكون نواة فيما بعد للاستغناء عن الكهرباء، وكذلك وحدة البيانات والداتا سنتر واحد مراكز الاختبارات الإلكترونية.

وذكر ان جامعة الأزهر حافظت على مستندات كل منسوبي الجامعة، وكذلك انشاء قاعدة بيانات شاملة لكل منسوبي الدراسات العليا لتيسر على الباحثين معرفة الموضوع الذي يتقدمون به في رسالة الماجستير او الدكتوراه، تم تسجيله من قبل ام لا.

وأوضح أنه سيتم اليوم افتتاح القاعة الجديدة بكلية الإعلام وكذلك الاستوديو الإذاعي لطلاب قسم الإذاعة والتليفزيون لتدريب الطلاب داخل كلية الإعلام.

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