للبنات فقط .. مدرسة جديدة تابعة للكهرباء

أعلنت شركة الخدمات الطبية بالكهرباء حصول الشركة على موافقة من وزارة الصحة لإنشاء مدرسة تمريض للبنات بنظام الخمس سنوات تكون تابعة للشركة.

وأوضح مصدر بالشركة أنه من المقرر استقبال الراغبين في التقدم من الفتيات خلال شهر من الآن بعد الحصول على الموافقة النهائية ، وسيتم الإعلان عن كل التفاصيل الخاصة بتلك المدرسة.

وأضاف أنه تم اختيار أحد المقار التابعة لشركة القاهرة للإنتاج بمنطقة السواح كمقر لمدرسة التمريض الجديدة ، ومن المخطط أن تستقبل المدرسة حوالى 100 متقدمة هذ العام ، مؤكدا أن التقدم للالتحاق بالمدرسة سيكون متاحا أمام الجميع وليس أبناء العاملين بقطاع الكهرباء فقط ، وسيتم الإعلان قريبا عن أى تفاصيل خاصة بموعد التقديم

وأضاف أنه المقرر أن يتم استحداث تخصصات جديدة بتلك المدرسة منها ما يتعلق بمكافحة العدوى والجودة ومهارات الاتصال ولغة الحوار كى يتم استخراج كوادر جديدة مختلفة ومتميزة، كما أن الهدف من إنشاء تلك المدرسة هو تخريج كوادر تمريض على أعلى المستويات من الكفاءة والخبرة كى يستفيد منها قطاع الكهرباء والقطاعات الصحية الأخرى.

أما عن شروط الالتحاق فلم يحدد بعد ماهية تلك الشروط ولكن من المؤكد أن المتقدمين للإلتحاق بالمدرسة سيخضعون لاختبارات تمهيدية خاصة باللغة والكمبيوترلأن هذان شرطان يجب توافرهما لسوق العمل.