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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 54 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع في الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أنه تم تحصين 54 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع، على مستوى المحافظة، منذ بداية الحملة القومية وحتى اليوم الاثنين، والتى تقام على مدار شهر تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.


وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أن المستهدف تحصينه علي مستوي المحافظة يبلغ 266554 حيوان، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة ، لافتا أن حملات الطب البيطرى تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء.

تحصين 51 ألفا و159 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية فى الغربية


وأشار " أنور" إلى  مروره الدائم ومتابعته الدورية لأعمال تنفيذ هذه الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية تجنبًا لإصابتها بأمراض قد تنتقل إلى المواطنين، و تقديم المحافظة كافة سبل الدعم لمثل هذه الحملات الوقائية، التى تستهدف تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

الطب البيطري الغربية حملات وقائية تحصين 54 ألف ماشية محافظ الغربية

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