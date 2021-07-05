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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البطيخ بـ 23 جنيها.. أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم الاثنين 5-7-2021

أسعار الخضراوات
أسعار الخضراوات والفاكهة

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين، 5-7-2021، وتراوح سعر الطماطم بين 1.5 إلى 3 جنيهات، والبطاطس 2.5 إلى 5.5 جنيه، والبصل 1.5 إلى 3 جنيهات.

وبلغ سعر الكوسة نحو 5.5 جنيه للكيلو، ووصل سعر الجزر إلى 3 جنيهات، وتراوحت الفاصوليا بين 4 و5 جنيهات، والباذنجان الابيض 1.5 إلى 2.75 جنيه، والفلفل الرومي البلدي 2 و4 جنيهات.

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وسجل الفلفل الرومي صوب 6 جنيهات، والفلفل رومي صوب 6 جنيهات، والفلفل الالوان من 8 إلى 12 جنيها، والملوخية 2.5 و5.5 جنيه، والخيار الصوب 5.5 جنيه، والخيار البلدي 2.5 و4.5 جنيه.


ووصلت أسعار البامية إلى 11 جنيها للكيلو، والبطاطا 4 جنيهات، والثوم تراوح بين 20 إلى 30 جنيه للكيلو، واللفت سجل 1.25 جنيه، وورق العنب البلدي تراوح بين 7 إلى 15 جنيها للكيلو والبناتي 10 إلى 20 جنيها.

وعن أسعار الخضراوات تراوح سعر البرتقال الصيفي بين 2 إلى 3 جنيهات للكيلو، والجريب فروت من 5 إلى 9 جنيهات، والليمون البلدي من 7 إلى 13 جنيها، سجل العنب البناتي الأصفر من 6 إلى 9 جنيهات، والعنب البناتي أحمر 6 ألى 9 جنيهات، والتفاح المصري من 9 إلى 15 جنيها، والتفاح الامريكي الايطالي من 17 إلى 23 جنيها.

والبلح السلمي تراوح بين 15 إلى 25 جنيها، والبلح البارحي من 20 إلى 30 جنيها، البلح السيوي سجل 20 جنيها، والتين البرشومي تراوح بين 7 إلى 10 جنهيات، وسجل الكانتلوب 4.5 جنيها، وشمام 4 جنيهات.

وعن أسعار المانجو، تراوح سعر المانحو العويسي بين 15 إلى 30 جنيها، والمانجو الهندي بين 15 إلى 20 جنيها، والمانحو البلدي 12 جنيها، والمانجو الفونس من 15 إلة 20 جنيها، والمانحو الفص بين 20 إلى 40 جنيها.

وسجل المانجو الدبشة من 7 إلى 11 جنيها، والمانجو الصديقة 12 إلى 18 جنيها، والمانجو جولك 14 جنيها، والسنارة بـ 11 جنيها، والسكري من 10 إلى 16 جنيها.

ووصل سعر البطيخ (8:10 كيلو) من سعر 32 إلى 40 جنيها، والبطيخ (6:8) من 21 إلى 28 جنيها، وسجل الخوخ البلدي العريشي من 7 إلى 11 جنيها، ونكترين بلدي من 6 إلى 9 جنيها، ووصل سعر البرقوق سنتا روزا من 20 إلى 35 جنيها، والمشمش المستورد 20 جنيها

اسعار الفاكهة اسعار الخضراوات سعر الجزر سعر الكوسة أسعار البامية سعر البرتقال سعر المانحو سعر البرقوق

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