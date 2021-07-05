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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سويلم: عودة نادي الشرقية للدوري الممتاز يتصدر اهتمامات زيارة لجنة الشباب للمحافظة

النائب ثروت سويلم
النائب ثروت سويلم ، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

قال النائب ثروت سويلم ، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن زيارة لجنة الشباب لمحافظة الشرقية اليوم ، تستهدف وضع تصور وخطة للنهوض بمراكز الشباب بالمحافظة .

وقال سويلم ، في تصريحات صحفية اليوم ، علي هامش  الزيارة ، إنه تم دعوة لجنة الشباب ، لحضور مؤتمر شبابي يناقش أمور الشباب والرياضة بالمحافظة العريقة ،لافتا الي أنه سيتم بحث  كيفية النهوض بنادي عاصمة الشرقية والعودة للتألق في مصاف الأندية الكبري .

وأوضح سويلم أن المؤتمر الشبابي  سيعقد بحضور  محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب ،  ود محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب بالشرقية ، مؤكدا حرص اللجنة علي الاستماع للشباب والتواصل المستمر معهم .

ومن المقرر أن  تتفقد  اللجنة عدد من مراكز الشباب، منها القطاوية بمركز أبو حماد، وأكشيك، السناجرة، الجيش، كفر أبو الديب، الخضارية، كفور نجم، ههيا، إحسانية، بالإضافة إلى استاد ههيا الرياضى، وذلك لتفقد الأوضاع والأنشطة بها.

ويضم الوفد البرلماني كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب ثروت سويلم وكيل اللجنة، وحسام غالي أمين سر اللجنة، والنواب درويش مصطفي وأسامة عبدالعاطي وخالد بدوي وحازم إمام والنائبة إيمان العجوز  وإبراهيم عبداللطيف أمين اللجنة.

محافظة الشرقية مراكز الشباب لجنة الشباب محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب استاد ههيا الرياضى

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