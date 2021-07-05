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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فى ذكرى رحيلها الأولى .. ابنة رجاء الجداوي تتحدث لـ صدى البلد: بكيت أثناء تكريمها وهذه هى وصيتها

رجاء الجداوى وابنتها
رجاء الجداوى وابنتها

ابنة رجاء الجداوي تكشف حقيقة وصية والدتها بتوزيع ثروتها على الشعب المصري|خاص

 

 رجاء الجداوي تكشف عن شئ مشترك جمع والدتها بدلال عبد العزيز" خاص"

 

تحل اليوم الإثنين الموافق 5 يوليو، الذكرى الأولى لوفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، والتي رحلت عن عالمنا متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد..

 

ونستعرض فى السطور التالية أبرز تصريحات ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى .. 

ابنة رجاء الجداوي تكشف حقيقة وصية والدتها بتوزيع ثروتها على الشعب المصري|خاص


تمر اليوم الذكرى الأولى على رحيل إحدى جميلات الفن وأكثرهن رقيا وتحضرا، إنها الفنانة القديرة "رجاء الجداوي"، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 5 يوليو العام الماضي عن عمر يناهز الـ85 عامًا.

 

وفي ذكرى رحيل رجاء الجداوي تكشف ابنتها أميرة لـ صدى البلد ؛  حقيقة وصية والدتها  بتوزيع ثروتها على الشعب المصري .


انتشر على  مواقع التواصل الاجتماعي كلام أشيع أنه وصية الفنانة الراحلة رجاء الجداوي حيث كتبوا : "وصية الفنانة الراحلة رجاء الجداوي قبل أن تتوفى: أقر أنا رجاء الجداوي بتقديم ثروتي للشعب المصري كخدمات وجوائز وأتمنى من الجميع الدعوة لي بالرحمة عندما أتوفى"، مع طلب بإرسال رسالة إلى رابط "لتنفيذ الوصية".

 

وقالت أميرة ابنه الراحلة رجاء الجداوي لـ صدى البلد : "هذا الوصية غير حقيقية .. فوالدتي   لم تترك ثروة  كبيرة وأموالا طائلة  ..  ولكن الثروة التي تركتها هي حب الناس ودى أهم ثروة أمي سابتها".

 

ابنه رجاء الجداوي تكشف عن شئ مشترك جمع والدتها بدلال عبد العزيز" خاص"

 

تحل اليوم الذكرى الأولى لرحيل الفنانة القديرة رجاء الجداوي والتي توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد" كوفيد ١٩".

 

وفي ذكرى رحيلها تكشف ابنتها أميرة ؛  لصدى البلد عن علاقة والدتها بالفنانة دلال عبد العزيز  .


وقالت أميرة لصدى البلد  :" دلال عبد العزيز من أعز أصدقاء أمي وهي من المقربين إلى قلبها " .


أضافت :" أعيش في ضغط نفسي كبير وأدعي أن تتحسن صحتها وتمر من هذا الأزمة على خير ".

تابعت :" فيروس كورونا جاء وأظهر للجميع ان الطبيب والأدوية لا تنفع ؛ وأننا نقف عاجزين أمام قدرة الخالق".


وأكدت :" أنا  برضي بقضاء الله لأنه العدل وعالم بحال كل فرد .. وأتمني ان تزيل هذه الغمة وينجي البشر جميعهم من هذا الوباء".

وقالت أميرة :" أمي كانت صاحبة الجميع ولكن دلال عبد العزيز وميرفت أمين كانوا هم الأقرب لها فكان هذا الثلاثي لا يفترق و متقاربين للغايه".

اختتمت " الشئ المشترك بينهم كان هو حب الخير والمجاملات فاجتمعوا على حب الخير وود المريض والتعازى".

ابنة رجاء الجداوي: بكيت أثناء تكريم والدتي في مهرجان الإسماعيلية

 

عبّرت ابنة رجاء الجداوي، عن فخرها الشديد لتكريم والدتها الفنانة الراحلة رجاء الجداوي في مهرجان الإسماعيلية في دورته الـ ٢٢.

 

قالت ابنة رجاء الجداوي، لـ كاميرا “صدى البلد”: “بكيت وتأثرت كثيراً أثناء تكريم ماما في مهرجان الإسماعيلية”.

 

 كرم مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة اسم الفنانة الراحلة رجاء الجداوي خلال حفل الإفتتاح ، وحرصت على الحضور ابنتها أميرة مختار لإستلام تكريم والدتها.

 

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