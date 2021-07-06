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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكيلو بـ53 جنيه..صدى البلد داخل أكبر سوق مواشي بالشرقية قبل عيد الأضحى..شاهد

سوق للمواشي بالشرقية
سوق للمواشي بالشرقية

الأسعار في متناول الجميع والكل بيشتري وهو سعيد وكل عام وحضراتكم بخير ونشكر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وكل من سعي في إعادة فتح السوق لحين إنتهاء عيد الأضحي المبارك والسعر قايم في البقري يتراوح ما بين 53 و54 جنية.. بهذه الكلمات بدء المعلم "عرفات" أحد تجار المواشي بسوق الزقازيق حديثه لموقع "صدي البلد".

 

 سوق الثلاثاء يعد من أكبر الأسواق بمحافظة الشرقية وصدر له قرار غلق منذ جائحة كورونا ولكن مع إعادة فتح السوق بقرار من محافظ الشرقية فقد أثر ذلك علي الأسعار حيث أنخفضت الأسعار من 65 جنية الي 55 جنية و 53 جنية للكيلو القايم.

 

وأستكمل المعلم "عرفات" ان إعادة فتح السوق في هذا الميعاد جاء لصالح المواطن والتجار وخاصة وأن هذا يعد الموسم للمزارعين ومربي الماشية والمواطنين الراغبين في شراء الأضاحي الخاصة بعيد الأضحي المبارك .

 

وأختتم المعلم "عرفات" أن أسعار البقر قايم تتراوح من 55 جنية الي 53 جنيه وأسعار الجاموس أقل بـ 2 جنيها والغنم والماعو يبدء من 60 جنية للكيلو قايم ويصل الي 65 جنيه والحمد لله أن الوضع هذا العام أفضل كثير من الأعوام السابقة.

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وأضاف عدد من تجار السوق حديثهم مؤكدين انهم من مدينة بنها بمحافظة القليوبية انه يقبل المشترين هذا العام علي شراء الأضاحي وتتنوع الأضاحي والمعروض أمام المشتري ويقوم بالشراء حسب الجودة والنوع وحسب السعر .

 

وأستكمل التجار أنهم يأتون إلي السوق من جميع المحافظات ومن جميع القري للبيع والشراء وكسب رزقهم وخاصة وأن السوق من أكبر الأسواق بمحافظة الشرقية أن لم يكن من اكبر الأسواق في الجمهورية.

 

من جانبه فقد إستكمل "محمد صقر" أحد شباب التجار أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية كلف منذ أيام بفتح السوق وبهذا القرار تم تحديد أسعا الماشية والأغنام وبدء بالفعل إقبال المواطنين وبدءت الأسعار في النازل وخاصة لأن المعروض كثير والأقبال كثير جدا علي السوق .

 

 وأضاف "محمد صقر" أن سوق الماشية بالزقازيق بمجرد الوصول إلي بوابة السوق يوجد أمن داخلي لمنع أي أعمال شغب او مشاجرة ممكن أن تحدث بالإضافة الي منع أي محاولة للسرقة وخاصة وأن التجار يحملون مبالغ مالية حصيلة البيع والشراء ويعد السوق من أفضل الأسواق بالمنطقة.

 

وأشار "صقر" الي انه من أفضل الشروط الواجب توافرها في الأضحية هي ان تكون سليمة معافاه من الأمراض وان يكون بها لحم وغيرها من الشروط التي يجب ان تتوافر وبخصوص السوق فإنه يوجد به كل شئ الغالي والرخيص والأسعار الغالية والأسعار المنخفضة حتي يتمكن الجميع من الشراء والتضحية.

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