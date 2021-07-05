طريقة تنظيف الممبار في المنزل.. بالكينج بودر والزجاجة أو الخلاط

يعد الممبار هو احدي اكلات عيد الاضحي ، والتي يعشقها الكثير من المصريين ولكن اكثر مايرهق ربة البيت في عمل الممبار هو طريقة تنظيف الممبار في المنزل ، حيث انه اكثر مايشغل بال كل سيدة قبل عيد الاضحي ، حيث ان طريقة تنظيف الممبار في المنزل تحتاج الي الكثير من الجهد، ولكن نقدم لكي اليوم عدة طرق لتنظيف الممبار وهي طريقه تنظيف الممبار في الخلاط وطريقة تنظيف الممبار بالبيكنج بودر وطريقة تنظيف الممبار بالزجاجة





طريقة تنظيف الممبار فاطمه ابو حاتي

عرضت الشيف فاطمة ابو حاتي طريقة تنظيف الممبار في المنزل بدون مجهود ، حيث تبحث الكثير من ربات المنزل علي طريقة تنظيف الممبار فاطمه ابو حاتي حيث انها الطريقة الافضل والاسهل علي الاطلاق ولذلك يمكن ان تتابعي الخطوات والتفاصيل الكاملة لتنظيف الممبار

طريقة تنظيف الممبار فاطمه ابو حاتي

بعد شراء الممبار يجب قلبه علي الوجه الداخلي للممبار ثم وضعه في ماء ومعلقة من البيكربونات الصوديوم وكوب الخل وسيحدث فوران بالخليط ، وذلك لاتحاد البيكربونات الصوديوم مع الخل والماء، ثم عليكي بجرد الدهود الموجود واللاصقة علي الممبار بالسكين جيدا وغسله بالماء مرة اخري ثم وضعه في الدقيق بعد تصفيته من الماء ، من اسرار طريقة تنظيف الممبار فاطمه ابو حاتي هو تقليب الممبار في الملح الخشن مع الدقيق لمده عشر دقائق ثم ينقع الممبار في الخل بالماء لمدة ربع ساعة اخري وبذلك ستخخصلين من الروائح والزفارة ويصبح الممبار نظيف وناصع البياض ، وهذا اكثر مايميز طريقة تنظيف الممبار فاطمه ابو حاتي



طريقه تنظيف الممبار في الخلاط

انتشرت العديد من طرق تنظيف الممبار بطرق غير معتادة وغير معروفة وكانت ابرز هذه الطرق هي طريقة تنظيف الممبار في الخلاط، والتي تستخدمها الكثير من ربات المنزل بعد انتشار هذه الطريقة علي السوشيال ميديا وبعد تطبيق طريقتها بمقاطع فيديو علي اليوتيوب بأسم طريقه تنظيف الممبار في الخلاط .

ولذلك نعرض لكم اليوم طريقه تنظيف الممبار في الخلاط بالخطوات الكاملة

بمناسبة اقتراب عيد الاضحي ، والتحضيرات لأكلات العيد يمكن ان تستعيني بطريقه تنظيف الممبار في الخلاط

عليكي احضار الممبار ووضع الكمية كاملة في الخلاط حوالي كيلو بعد ازالة الدهون المتكتله علي الممبار وذلك للتخلص من الزفارة والروائح الكريهة .

اولا يجب غسل الممبار بالماء من الصنبور وقلب الممبار للجهة الداخلية ووضعها في الماء ثم تصفيته جيدا وضعه كيلو الممبار في الخلاط بدون السكين الموجود في الكبة او الخلاط وعليكي استخدام اداة الخفق التي تستخدم للبيض وقبل تشغيل الممبار عليكي وضع كيس من الملح والبدء بالسرعة الاولي من الخلاط ثم زيادة السرعة تدريجيا للحصول علي نتيجة مميزة في طريقه تنظيف الممبار في الخلاط ثم تصفيته في من الاوساخ وغسله جيدا بالخل والملح وبذلك تكونين قد نجحتي في طريقه تنظيف الممبار في الخلاط



طريقة تنظيف الممبار بالبيكنج بودر



تعد طريقة تنظيف الممبار بالبيكنج بودر هي احدي الطرق التقليدية المعروفة لتنظيف الممبار ومن الافضل تقطيع الممبار قطع صغيرة لسهولة التعامل معه

* ينظف الممبار تحت الماء الجاري مع ازالة الدهون من عليه

* يقلب الممبار على الجهه الداخليه ثم ينقع في ماء وخل ومعلقتين من بالكينج بودر

لتسهيل ازالة المادة اللزجة التى بداخل الممبار ويترك نص ساعة

* ثم ينظف باستخدام سكين لازالة اي رواسب بداخله

* ثم يوضع في دقيق وملح خشن ويفرك جيدا لازالة اي شيء متبقي عليه

* ثم ينقع في ماء وخل لمدة 10 دقائق ويشطف وبيكون جاهز للحشو وبذلك تكون انتهت طريقة تنظيف الممبار بالبيكنج بودر



مقادير تنظيف الممبار بالكربونات

1-محلول بيكربونات الصوديوم

2-ماء

3-خل

4-ملح

5-ليمون

طريقة تنظيف الممبار بالكربونات:

1-نحضر وعاء متوسط علي حجم الممبار ونغمره بالماء.

2-نضيف الخل والبيكربونات والملح.

3-نترك الممبار في الوعاء مع هذه المكونات لمدة نصف ساعه.

4-ثم نحاول ان نزيل الدهون من على الممبار باستخدام السكين ولكن برفق حتى لا يقطع.

5-نضع القليل من عصير الليمون على الممبار.

6-نتركه قليلًا ثم نغسله بالماء والان أصبح الممبار جاهزا للحشو.



طريقة تنظيف الممبار بالزجاجة

طريقة تنظيف الممبار بالزجاجة يلجأ اليها اغلب النساء للتخلص من فضلات الممبار اللاتي تصيبهن بالاشمئزاز، لذلك يمكنك الاستغناء عن السكين لتنظيف الممبار، واستخدام غطاء زجاجة فارغة لتفريغ الممبار من الداخل، حيث يتم إدخال الممبار به، وسحب حبل الممبار لاخره، لازالة الفضلات بالكامل، ثم غسل الممبار ووضعه في وعاء به خل وماء وليمون ويترك لمدة نصف ساعه حتي تتخلص من رائحته الكريهة والحصول علي ممبار نظيف.



طريقة تنظيف الممبار من الدهون بالصور

طريقة تنظيف الممبار من الدهون من اكثر الاشياء الصعبة علي ربة المنزل ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة تنظيف الممبار من الدهون بالصور وخطوات تنظيف الممبار في المنزل دون الحاجة للجزار أو نصائح الكبار، إذ يمكن تنفيذ هذه الطريقة بسهولة زنعرض لكي الصور

خطوات تنظيف الممبار:

- أولًا التأكد من خلوه من قطع الدهون البيضاء التي قد تُكوّن حوله، وإن وجدت يتم فصلها بسكين حاد.

- نحضر الممبار ونقطعه لقطع صغيرة؛ لنسهّل ونسرّع تنظيفه وفركه وشطفه.

- يشطف الممبار جيدًا، وينقع قليلًا في مياه مضاف إليها كوب خل أبيض بكمية مناسبة لحجمه.

- بسكين حاد، تكشط الطبقة الخارجية للممبار حتى تزال تمامًا.

- بعد إزالة الطبقة الخارجية، يشطف جيدا، وينقع في مياه بها خل ودقيق وملح، ويفرك بها جيدًا.

- يشطف الممبار بمياه نظيفة مجددًا، ويقلب تحت الحنفية لتنظيف الوجه الآخر له من الداخل.

- بعد قلبه على الوجه الآخر، نكرر الخطوات السابقة بنفس الترتيب حتى تمام تنظيفه من الداخل، ليصبح ناصع البياض.

ملاحظة:

- عند شراء الممبار نظيفا وأبيض من الجزار، لا بد أن يشطف جيدا وينقع في مياه بها خل ودقيق وملح، ويفرك جيدًا، ثم يشطف ويترك قليلا في مياه بها خل أبيض، حتى القضاء على رائحة الزفارة تماما.





طريقة تنظيف الممبار للشيف نجلاء

قد تكون طريقة تنظيف الممبار للشيف نجلاء هي الاكثر بحثا علي محرك البحث جوجل ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة تنظيف الممبار للشيف نجلاء بالتفاصيل كاملة

1- تقطيع الممبار قبل تنظيفه الي قطع صغيرة ومتساوية

2- قلب كل قطعه علي ظهرها بالماء

3- احضار سكينة وازالة الدهون بالسكينة كما يمكن استخدام الزجاجة لتنظيف الممبار من الدهون

4- غسل الممبار بالماء جيدا ثم شطفه ، ووضعه بالملح مع التقليب جيدا واضافة كمية من الخل للتخلص من الزفارة والاوساخ العالقة بالممبار

وقدمت طريقة تنظيف الممبار للشيف نجلاء علي قناة سي بي سي ببرنامج علي اد الايد ، وقد تكون هذه الطريقة هي التقليدية التي تستخدمها معظم ربات المنزل دون اي طرق غير تقليدية حيث ان طريقة تنظيف الممبار للشيف نجلاء لم تستخدم بها اي ادوات غريبة كالخلاط او الغسالة وغيرها من الطرق الغير معتادة

كما يمكنك تكرار عملية التنظيف حتي تتأكدي من التخلص من الدهون والاوساخ الموجود بالممبار وتناوله نظيف بدون زفارة

وقد تلجأ بعض السيدات الي تخزينه بعد التظيف من خلال غسله جيدا ثم تصفيته ووضعه بأكياس بيضاء في الفريزر .