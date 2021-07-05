الخارجية والمغتربين: مصادرة الأراضي الفلسطينية تخريب مُتعمد لفرص حل الدولتين

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن مصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين من منازلهم تخريب مُتعمد لفرص تحقيق حل الدولتين.



وطالبت الوزارة- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- المجتمع الدولي بمراقبة ومتابعة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، خاصة ما تحمله من مخاطر كبيرة على فرص تحقيق السلام، وفقاً لمبدأي الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، واتخاذ موقف دولي حازم يُجبر سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة على وقف استيطانها وجرائمها، ويؤدي إلى تنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية.



وأشارت إلى تسارع وتيرة اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في طول الأرض الفلسطينية وعرضها، سواء ما يتعلق بمصادرة وسرقة الأرض الفلسطينية كما حدث بالأمس في الاستيلاء على ما يزيد على 8 آلاف "دونم" غرب سلفيت، أو التصعيد الحاصل في عمليات هدم ومصادرة وإخلاء منازل المواطنين الفلسطينيين.