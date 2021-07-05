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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

قضي الأمر .. أزمة تصريحات مرتضى منصور والزمالك تصل المرحلة الأخيرة.. ووزير الرياضة : الأمور مستقرة.. والخميس المقبل هادئ

وزير الرياضة مع مرتضى
وزير الرياضة مع مرتضى منصور فى افتتاحات سابقة

أثارت التصريحات التي أعلنها المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق خلال الأيام القليلة الماضية الجدل والحيرة بين كيان نادي الزمالك أعضاء وفريقًا،  حول عزمه زيارة نادى الزمالك مساء الخميس المقبل وتواجده فى مكتبه رغم قرار وزارة الشباب والرياضة باستبعاد مجلس ادارة النادى السابق برئاسة مرتضى منصور وإحاله كافة المخالفات الى النيابة العامة للتحقيق.

البداية 

مساء الجمعة الماضية نشر رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور، فيديو جديدا على صفحته الشخصية في موقع "يوتيوب"، تحدث فيه عن أمور كثيرة، أبرزها تحديده موعد لعودته إلى رئاسة نادي الزمالك واستعادة مكتبه بحسب تعبيره.

وأكد مرتضى منصور، أنه "سيتواجد بمكتبه في نادي الزمالك الخميس المقبل ليستقبل أعضاء النادي"، ويقول إنه "بحكم المحكمة الرئيس الشرعي المنتخب من الجمعية العمومية"، ووجه انتقادات لعدد من المسؤولين.

مرتضى منصور

وكشف  مرتضى منصور عن أنه "سيصدر بياناً يكشف فيه كافة الحقائق يوم الثلاثاء المقبل، كما أشار إلى انه يصعب عليه أن يرى أعضاء النادي بوضعهم الحالي، قائلا إن "من تولوا الأمور لا يملكون خبرة كبيرة".

النتيجة 

ورغم تلك التصريحات التى حملت العديد من المفاجآت واستقبلها أعضاء الجمعية العمومية بالنادى بحالة من الحيرة فى ظل تأكيدات مرتضى منصور بالحضور والتواجد فى النادى وأنه الرئيس الشرعى وأصبح الكل ينتظر الخميس المقبل وينتظر هل ينفذ مرتضى منصور كلامه ويتواجد بمكتبه أم أنها مجرد تصريحات يرددها مرتضى منصور فقط .

الرد سريعا من الوزارة 

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن المستشار مرتضى منصور تواصل مع رئيس نادي الزمالك الحالي من أجل حصوله على بعض المتعلقات الخاصة به من داخل النادي.


وأضاف أشرف صبحي خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”،  تم التنسيق مع الإدارة والمستشار مرتضى منصور بأنه سيقوم بإرسال شخص من أجل الحصول على متعلقاته الخاصة ، متابعا: الأمور مستقرة ولن يحدث شيء يوم الخميس.


ونفى وزير الشباب الأخبار المنتشرة حول تواجد المستشار مرتضى منصور داخل مكتبه بنادي الزمالك الخميس المقبل.

وأشار إلى أن بداية الدعوة لانتخابات نادي الزمالك ستتم في بداية شهر أغسطس.

إيقاف مرتضى منصور

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أصدرت قرارا فى نهاية نوفمبر الماضى بإيقاف مجلس المستشار مرتضى منصور بدعوى وجود مخالفات مالية وتعين لجنة قضائية تدير النادى حتى موعد إجراء الانتخابات المقبلة أو صدور قرار نيابة الأموال العامة أيهما أقرب .

وقامت وزارة الشباب والرياضة فى مايو المقبل بتنفيذ الحكم الصادر لصالح ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق ببطلان لائحة الزمالك الداخلية والعودة للائحة الاسترشادية.

حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة بالزمالك 

وكلفت الوزارة الكابتن حسين لبيب رئيسا للجنة التنفيذية ومعه محمد الأتربى نائبا وعمرو أدهم وحسام المندوه الحسينى وحسين السيد وهانى بيرزى أعضاء مع تعين الدكتور حسين السمرى مديرا تنفيذيا للنادى والمحاسب طارق جبريل أمين الصندوق والدكتور عاطف النمر للنشاط الرياضي.
 

مرتضى منصور الزمالك نادي الزمالك أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حسين لبيب

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