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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 15 سنة لأم قتلت رضيعتها وألقت جثتها بالقمامة في الشرقية

صدى البلد

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن عبد السلام حكمها بالسجن 15 سنة لربه منزل متهمه بقتل طفلتها الرضيعة خنقا والتخلص من جثتها بالقمامة، بعد انجابها من زواج عرفى.

 

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من مركز ديرب نجم، بعثور أحد النباشين على طفلة حديثة الولادة مخنوقة بشاش أبيض بجوار مقلب قمامة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى ديرب نجم تحت تصرف النيابة العامة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات التى قام بها رئيس مباحث ديرب نجم أن الطفلة عمرها 15 يوم وأن وراء ارتكاب الواقعة والدتها " م ع " حيث أنجبتها من زواج عرفى و خنقتها وتخلصت منها بصندوق قمامة.

 

وبتقنين الأوضاع تم ضبط الأم وبسؤالها اعترفت بارتكاب الواقعة تحت تأثير المخدر، وتم إحالتها من قبل النيابة العامة الي محكمة جنايات الزقازيق محبوسة علي ذمة القضية رقم  18838 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة ديرب نجم والتي أصدرت حكمها المتقدم.

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