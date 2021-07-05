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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زحام شديد..

تكدس على مكتب بريد بلبيس.. وتحرك فوري من رئيس المدينة| شاهد

صدى البلد

أكد المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس أنه فور رصد وجود تزاحم علي مكتب البريد بسبب أعمال قبض المعاشات بمكتب بريد بلبيس تم التحرك فورا لتنظيم المواطنين والتكليف بفتح رحبه أبو عيسى لكل مواطنى مدينة بلبيس من أصحاب المعاشات تجنبا للتزاحم والتكدس بمقر بوسطة بلبيس.

 

وأكد "الصناديلي" أنه يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بضرورة متابعة كافة القطاعات وتذليل أى عقبات قد تواجه راحة المواطن وفي إطار من التلاحم والتعاون بين مختلف القطاعات لراحة المواطنين وفي إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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وعلي جانب آخر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف تلك الحملات للحفاظ على بيئة صحية ونظيفة ولمجابهة إنتشار فيروس كورونا وحفاظاً على الصورة البصرية أمام المواطنين والزائرين.

 

وأضاف المحافظ انه شنت رئاسة مدينة القرين حملات النظافة ورفع التراكمات والمخلفات والأتربة، حيث تم رفع الأتربة من مدخل وشوارع المدينة وتم رفع القمامة وتفريغ الصناديق ونقلها إلى المقلب العمومي حيث تم نقل 42  طن تقريباً.

 

وفي سياق متصل واصلت الأجهزة التنفيذية بالمدينة  حملاتها اليومية بالتنسيق مع إدارة الأمراض المتوطنة  لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين، كما خرجت السيارة الفنطاس وتم رش الشوارع والميادين العامة كما تم رش الشوارع بجهاز الضباب (التيفا)  للقضاء علي الناموس ويرقات البعوض والحشرات الطائرة وتم الرش شارع عمر بن الخطاب ومساكن الجبل وأمام ديوان عام مجلس المدينة.

 

كما شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس حملات مكثفة لأعمال النظافة ورفع التراكمات وتمهيد الطرق وصيانة أعمدة الإنارة وغيرها من الأعمال بنطاق الوحدات المحليه ( البيروم - الصوالح - الدميين - سوادة ) لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

 

كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق بحمله لرش وتطهير وتعقيم شوارع مستشفى الحميات و البوسطه و مولد النبي والحلقة وكوبرى أبو عميره و الجلاء و مديريه الأمن و الجلاء وشارع سعد زغلول  بالمواد المطهرة ، فضلاً عن قيام  إداره تحسين البيئه برفع القمامة من شوارع فاروق و النقراشى و الفلوجه و الجيش ومنطقة ابو عميره وأسفل الكوبرى العلوى من أجل الحفاظ على البيئة والمظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

 

وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم  بأعمال التطهير والنظافة العامة على كافة المحاور  لمجابهة الحشرات الطائرة حرصاً على سلامة الأهالي من الإصابه بالفيروسات المعدية شملت الأعمال رش مصرف بحر صفط من السلخانه حتى مقابر ديرب المحطه وبجوار مجلس المدينه ومحطه الصرف رقم ٢ وشارع الضغط العالي و الطريق الدائري من مجمع مدارس السويدي حتى الساحه الشعبيه وطريق المسقى بديرب البلد ومنطقه الجمعيه الزراعيه بديرب البلد كما تم رش قرية كراديس حفاظاً على جو بيئي وصحي للمواطنين.

 

كما قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس وقسم مكافحة نواقل الأمراض والملاريا وإدارة شئون البيئة بالمجلس بتكثيف أعمال رش شوارع المدينة بجهاز التيفا حرصاً على صحة وسلامة الجميع.

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الشرقية صحة حملات مكثفة مدارس القمامة حملات

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