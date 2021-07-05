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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حركة تنقلات محدودة لرؤساء المدن في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

صرح أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أصدر قراراً بندب المهندس أحمد محمود بسيوني الشناوي، للعمل مديراً لمديرية الإسكان والمرافق بكفر الشيخ.


كما شمل القرار حركة تنقلات لرؤساء الوحدات بمركز ومدينة الحامول والرياض، تضمنت تكليف جمال محمد إبراهيم يونس، للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، وعصام فتح الله حامد محيي الدين القصيف للعمل، رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول.

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يأتي هذا في إطار حرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تطوير كفاءة الجهاز الإداري والدفع بالكوادر والقيادات المؤهلة للقضاء على الروتين ومكافحة الفساد والعمل على تطوير آلية التواصل الدائم والفعال وضرورة التواجد في الشارع والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين.


وأكد محافظ كفر الشيخ، أن حركة التنقلات تهدف إلى ضخ دماء جديدة للعمل بالوحدات المحلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، موجهاً إياهم للعمل علي تحسين مستوي الاداء الاداري، والاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستماع لطلبات وشكاوي المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأى مخالفات سواء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء العشوائي.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد أصدر قراراً بشأن حركة تنقلات لنواب رئيس مركز ومدينة الحامول، وشمل القرار كلاً من: " سامح السيد شيحة، نائب رئيس المدينة للإزالات والإشغالات، جمال محمد ابراهيم رزق، نائب رئيس المدينة لشئون قري شرق، مصطفي مسعد حامد، نائب رئيس المدينة لشئون قري غرب، أيسر عبدالرحيم، نائب رئيس المدينة للمرافق، وليد علي علي سكر، نائب رئيس المدينة للنظافة والتجميل ".

شمل القرار حركة تنقلات لرؤساء الوحدات القروية بمركز ومدينة الحامول ويتضمن كلاً من :" تميم محمد أبو زيد مهران، رئيساً لقرية السحايت، محمد محمود عبدالسلام، رئيسًا لقرية 61 الحرية، علي أحمد محمد العيسوي، رئيسًا لقرية التفتيش، هاني ابراهيم محمد، رئيسًا لقرية الأبعادية، رضا سيد احمد حسن حوا، رئيسًا لقرية الكفر الشرقي، رضا الشربيني محمد، رئيسًا لقرية الزعفران، شيماء السعيد محمد، رئيسًا لقرية البنا، هلال السيد هلال، رئيسًا لقرية كوم الحجر ".  

يأتي هذا في إطار حرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، علي تطوير كفاءة الجهاز الإداري والدفع بالكوادر والقيادات المؤهلة للقضاء علي الروتين ومكافحة الفساد والعمل علي تطوير آلية التواصل الدائم والفعال وضرورة التواجد في الشارع والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين.

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