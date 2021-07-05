العثور على جثة حارس عقار بقصر النيل.. والمباحث تكشف ملابسات الواقعة

كشف رجال مباحث القاهرة ملابسات واقعة العثور على جثة حارس عقار فى حالة تعفن داخل غرفة بعقار سكني بمنطقة قصر النيل.

حيث تبين أن الوفاة طبيعية ولا يوجد بها اى آثار اعتداء أو خنق وهو ما كشف عنه تقرير الطب الشرعي بعد الكشف علي الجثة.

تلقي قسم شرطة قصر النيل بلاغا بالعثور على جثة حارس عقار فى حالة تعفن داخل غرفة بعقار سكني بمنطقة قصر النيل.

على الفور انتقل رجال المباحث وتبين أن المتوفي 61 سنة وكان يعاني من أمراض مختلفة وأن الوفاة طبيعية ، تم تحرير محضرا بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.